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31.12.2021 22:21
Рубрика: Общество

Евгений Миронов поздравил тяжелобольную женщину с Новым годом

Текст: Елена Яковлева

Немного волшебным стал приближающий новый год для подопечной православной службы "Милосердие" Ирины Евгеньевны Ворпотниковой. Ее поздравил при помощи видеобращения народный артист России Евгений Миронов.

Он пожелал ей здоровья, счастья и новых открытий.

- Смотрите фильмы, в том числе с моим участием: я знаю, что Вам некоторые из них нравятся, - сказал он своей адресатке.

По словам Ирины Евгеньевны, она может смотреть кино с любимым актером Евгением Мироновым в любое время. Женщина страдает рассеянным склерозом и больше 10 лет прикована к постели - болезнь не позволяет ей управлять собственным телом. Круглосуточный уход за Ириной Евгеньевной осуществляет сиделка от службы "Милосердие", которая и показала ей видеопоздравление народного артиста.

Фото: Юлия Потапова
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"Евгений Витальевич, большое спасибо за поздравление, очень была тронута. С Новым годом, с наступающим. Пусть у Вас будут новые замечательные роли", - поблагодарила актера Ирина Евгеньевна.

До пенсии Ирина Евгеньевна работала на космос и разрабатывала методики, которые помогают человеку, находящемуся в неподвижном положении. Теперь она сама - неподвижна. Помогает ей патронажная служба помощи православной службы "Милосердие", где нуждающиеся люди получают необходимый уход.

Фото: Православная служба "Милосердие"
Общество Соцсфера Соцзащита

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