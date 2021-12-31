Гинцбург рассказал о влиянии шампанского на выработку антител у привитых

Небольшие порции алкоголя не повлияют на выработку антител к коронавирусу у тех, кто недавно сделал прививку от COVID-19.

Как отметил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, злоупотреблять спиртным не стоит, но один бокал шампанского под бой курантов выпить можно. "Один-два бокала антителам, не помешают", - цитирует ученого ТАСС.

Но при этом стоит помнить, что алкоголь в любом случае негативно сказывается на здоровье. В частности, он угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды. "У людей, склонных к гипертонии, это еще один дополнительный фактор риска инсультов и инфарктов", - подчеркнул Гинцбург.

По мнению вирусологов, предстоящий период застолий может обернуться ростом числа инфицированных. Люди чаще контактируют друг с другом, плюс большие дозы алкоголя ослабляют иммунитет человека, а, значит, повышается риск заражения коронавирусом.