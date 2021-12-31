Глава МИД Венгрии: "Газпром" не нарушал условий поставки газа в Европу

Российская компания "Газпром" не нарушала свои обязательства по поставкам газа в страны Европы. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что "Газпром" нарушал свои обязательства по поставкам газа", - заявил он в интервью агентству RT.

Министр добавил, что российская компания всегда была "надежным партнером Венгрии". "Россия соблюдает те контракты, которые подписывает "Газпром" с европейскими партнерами", - подчеркнул он.

В начале осени Будапешт подписал контракт на поставку 4,5 млрд кубометров газа в год сроком на 15 лет.