Годом исторической памяти будет объявлен 2022-й в Беларуси

В рабочем календаре Александра Лукашенко, по его словам, осталось на 31 декабря два, но очень важных дела. "Поздравить народ с Новым годом и подписать указ о Годе исторической памяти". Об этом президент Беларуси рассказал во время посещения в пятницу РНПЦ "Мать и дитя".

В завершение встречи, информирует БЕЛТА, глава государства поблагодарил врачей, но предупредил, что расслабляться еще рано. "Нам с вами предстоит и следующий год непростой, - предупредил он. - Потому что кто его знает, как будет складываться обстановка. И дело не в пандемии, коронавирусе - это мы уже научились лечить, мы это вылечим. Но нам надо быть начеку и готовыми ко всем событиям".

"У нас "война" не закончена. В будущем году нам придется спасать людей", - резюмировал Лукашенко.