В мире
31.12.2021 14:51
Текст: Юрий Сизов

Годом исторической памяти будет объявлен 2022-й в Беларуси

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a> Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
Фото: Белта

В рабочем календаре Александра Лукашенко, по его словам, осталось на 31 декабря два, но очень важных дела. "Поздравить народ с Новым годом и подписать указ о Годе исторической памяти". Об этом президент Беларуси рассказал во время посещения в пятницу РНПЦ "Мать и дитя".

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
Лукашенко сыграл в хоккей и посетил центр "Мать и дитя"

В завершение встречи, информирует БЕЛТА, глава государства поблагодарил врачей, но предупредил, что расслабляться еще рано. "Нам с вами предстоит и следующий год непростой, - предупредил он. - Потому что кто его знает, как будет складываться обстановка. И дело не в пандемии, коронавирусе - это мы уже научились лечить, мы это вылечим. Но нам надо быть начеку и готовыми ко всем событиям".

"У нас "война" не закончена. В будущем году нам придется спасать людей", - резюмировал Лукашенко.

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