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Рубрика: В мире

Южная Корея продлевает ограничительные меры до середины января

Текст: Дмитрий Кулемякин

Власти Южной Кореи приняли решение продлить действующие ограничительные меры до середины января в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Фото: Флоренс Галле/ РИА Новости
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Отмечается, что меры будут действовать до 16 января. Вакцинированные граждане могут собираться в группы до четырех человек. В стране действуют ограничения на посещение ресторанов и кафе, а также кинотеатров и концертных залов. Те граждане, которые не прошли курс вакцинации, могут находиться в кафе в одиночку или заказывать доставку.

Агентство напоминает, что данные меры были введены 18 декабря. За последние сутки в стране зафиксировано более 5 тыс. новых случаев заражения.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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