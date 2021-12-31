Южная Корея продлевает ограничительные меры до середины января

Власти Южной Кореи приняли решение продлить действующие ограничительные меры до середины января в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что меры будут действовать до 16 января. Вакцинированные граждане могут собираться в группы до четырех человек. В стране действуют ограничения на посещение ресторанов и кафе, а также кинотеатров и концертных залов. Те граждане, которые не прошли курс вакцинации, могут находиться в кафе в одиночку или заказывать доставку.

Агентство напоминает, что данные меры были введены 18 декабря. За последние сутки в стране зафиксировано более 5 тыс. новых случаев заражения.