Как Владимир Путин и российские политики встретят Новый год

Для российских политиков Новый год остается праздником в кругу семьи. Так, Владимир Путин намерен встретить 2022 год с самыми близкими, слушая свое новогоднее обращение. Кто и как собирается отметить главную ночь в году - в материале "Российской газеты". Бонус - рецепт салата от Сергея Миронова.

Президент чтит традиции

Владимир Путин отметит Новый год как обычно - вместе с родными и близкими.

В преддверии новогодних и рождественских праздников президент рассказал о своих планах в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". На вопрос, удастся ли ему провести эти дни с семьей, а также сам ли он выбирает подарки внукам, сказал: "Отчасти да. Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится".

Глава государства по традиции отметит Новый год с родными. На вопрос, что будет делать, он улыбнулся: "Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента".

В каникулы Владимир Путин продолжит работать - полноценного отдыха у него не бывает. На 31 декабря у президента нет никаких официальных и публичных мероприятий, день будет такой "полурабочий нерабочий", рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я думаю, что первые несколько дней он будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха", - сказал он. Ведь постоянно надо работать и с документами, и с другими данными. "Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам", - заметил пресс-секретарь главы государства.

Вот и накануне, за сутки до наступления Нового года, Владимир Путин созвонился с американским лидером Джо Байденом и провел важные переговоры.

Песков также не исключил, что и в середине новогодних каникул президент проведет какие-то встречи, но полноформатных совещаний пока не было запланировано.

Спикер Совфеда едет на брега Невы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретит Новый год в родном городе, который она и представляет в верхней палате парламента.

"Новый год 31-го (декабря) я буду в Питере отмечать по традиции", - сообщила она журналистам.

А потом председатель Совфеда намерена несколько дней провести в одном из регионов России. "Зима - потрясающая. Надо ею насладиться, ибо она недолговечна", - сказала она.

Глава ЦИК встретит Новый год дома

Глава Центризбиркома Элла Памфилова намерена встретить праздник в семейной обстановке.

"Я как всегда - дома, в кругу родных и близких", - сообщила она "Российской газете", отвечая на вопрос о планах на новогоднюю ночь.

Для руководителя ЦИК это особенно актуально после напряженного рабочего года и большой федеральной избирательной кампании - по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва.

Депутаты Госдумы будут готовить, угощать и работать

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос "РГ", рассказал, что встретит Новый год дома в кругу семьи.

Что касается новогодних каникул, то это вещь условная для депутатов, считает спикер. После закрытия осенней сессии он рассказывал журналистам, что до Нового года у народных избранников будет региональная неделя, а после Нового года - еще одна. Он ожидает, что депутаты после праздников вернутся с наказами от избирателей, поручениями, обязательствами.

"Поэтому у политика праздники условные, отпусков не бывает, - подчеркнул Володин. - Во всяком случае если человек хочет оставаться в политике". По его словам, если у депутата "вся жизнь будет праздник", то долго он не проработает и граждане изберут другого. Ведь конкуренция в Госдуме - в среднем 14 человек на место.

Депутат из фракции "Единая Россия" Султан Хамзаев уверен, что на праздники за рубеж отправляться уж точно не стоит. Лично он собирается новогодние дни провести у себя в регионе, в республике Дагестан. "Буду выезжать и реагировать на запросы общества", - сообщил Хамзаев.

Замглавы фракции парламентского большинства Евгений Ревенко рассказал "РГ", что собирается использовать праздничные дни для спортивных тренировок, а сама встреча Нового года у него тоже будет семейной.

В кругу семьи отпразднует и лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Обязательно с елкой, а под ней - подарки", - добавил он. А на столе у политика непременно будет салат оливье (причем двух сортов - с мясом и колбасой). Любимый салат из редьки, а также рыбный и с крабами Сергей Миронов собирается сделать сам.

"Горячее не обязательно. Обычно там что-нибудь готовится, хотя в новогоднюю ночь до горячего редко дело доходит", - добавил он.

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского многолетняя традиция - 31 декабря он начинает на работе, хотя полноценно поработать получается только первую половину дня. "Но к обеду предпраздничная атмосфера берет свое: все ходят по кабинетам, поздравляют друг друга, чай пьют", - рассказал он.

Часам к шести политик обычно выходит из Думы и по Тверской проходит в сторону Елисеевского магазина. "Но в этом году не пойду - там скопление людей всегда, и есть риск заразиться, - сообщил Жириновский. - Вместе с однопартийцами и активистами, небольшой группой мы пойдем на Манежную площадь, там сделаем хоровод вокруг елочки, зайдем в пиццерию, попьем чай и так с 5 до 9 вечера проводим старый Новый год". А непосредственно сам праздник либерал-демократы встретят у себя дома.

"В новогодние каникулы я обычно хожу в места массовых гуляний, потому что там энергетика, чувство сплочения, праздника, - продолжил политик. - Но в этом году это невозможно. Так что остаются только испытанные годами зимние виды отдыха: покататься на санях, в упряжке лошадей, в баню сходить, съездить за город, в лес или парк".

Замглавы фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева призналась "РГ", что с нетерпением ждет Новый год, чтобы спокойно провести время с семьей после думской сессии, которая стала для нее первой. Политик собирается "набраться сил и энергии перед новым 2022-м годом", в который она, по собственному признанию, смотрит с оптимизмом.

Непосредственно новогоднюю ночь депутат проведет дома: "Буду с удовольствием готовить и угощать".

КСТАТИ

Рецепт салата из редьки от Сергея Миронова:

- Берется черная редька. Только русская черная, никаких китайских аналогов! Редька чистится и сырая натирается на крупной терке. Потом беру заранее отваренное филе говядины и нарезаю мелкими кубиками. Обычно делаю килограмм говядины и две здоровущие редьки. Если редька поменьше, то три.

Далее беру репчатый лук. Его нужно нашинковать, положить в дуршлаг и припустить. То есть обдать кипятком, чтобы горечь ушла, и остался только луковый вкус. Редька, мясо, лук смешиваются и заправляются майонезом. Мясо после варки будет немного солоноватое, а вот редьку и лук можно чуть-чуть подсолить по вкусу. Все это надо перемешать.

Делать салат желательно часов за шесть до новогоднего стола - он должен обязательно настояться в холодильнике. Но особенно вкусным салат из редьки будет 1 января, как и оливье.