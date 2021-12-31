Как загадать желание на Новый год, чтобы оно исполнилось

Чтобы новогодние желания исполнились наилучшим образом, можно придерживаться нескольких правил.

Правило первое: желать можно только хорошее

"Мы все часть большого мира и должны жить по его законам. Эти законы подчиняются принципам мироздания. Каждое слово и действие находит отклик во Вселенной. Добрые пожелания несут радость и счастье, злые - неудачи. Вселенная разумна и подтверждение тому мы видим в законах природы", - обращает внимание в разговоре с "Российской газете" психолог и астролог Елена Штоль.

Правило второе: желание должно быть полезным для других людей

Например, женщина может желать ребенка. И правильнее мечтать о ребенке, который может обрадовать не только саму женщину, но и осчастливить других родственников, ребенке, который вырастет хорошим человеком и принесет пользу другим людям.

Или, например, мужчина может мечтать о росте благосостояния, более высокой зарплате. В таком случае правильно формулировать желание так, что доход должен лучше обеспечить его семью. Например, у жены с ростом дохода мужа может появиться больше времени на детей. Либо более высокую зарплату можно направить на развитие детей, их занятия в различных секциях. "Быстрее и качественнее сбываются желания, которые встроены в общий поток и несут пользу другим людям", - говорит Елена Штоль.

Правило третье: желание лучше описать или визуализировать

Новогодние ритуалы с загадыванием желаний появились не просто так. Они помогают нашей психике сформировать цель, заключить ее в форму, и к этому стремиться, говорит психолог. "Когда человек пишет желание на бумаге, потом сжигает ее, высыпает пепел в шампанское и выпивает такой коктейль под бой курантов, он выполняет ритуал для ума и тела. Во-первых, он четко определяет цель. Во-вторых, в буквальном смысле принимает свое желание. Это один из методов в телесно-ориентированной психотерапии и кинезиологии - принятие на уровне тела. Сила принятия через тело настраивает наше сознание и подсознание нужным образом", - объясняет Елена Штоль.

Желания важно проговаривать, прописывать, визуализировать и для вычленения целей из общего хаотичного потока. "Ум человека иногда сравнивают с прыгающей обезьяной. Мысль мечется туда-сюда. А исполнение желаний требует энергии, которая ограничена временем и силами. Поэтому желания необходимо научиться выделять", - говорит психолог.

Это помогает сделать визуализация. Например, можно "украсить" своими желаниями елку. Те, кто мечтают о ребенке, могут украсить елку пинетками, соской, пупсиком. Если человек мечтает о доме, может повесить на елку ключ. Желающий отправиться в путешествие - символ страны, в которую хочет поехать, маленький глобус или фигурку самолета. Тем, кто хочет встретить любовь, можно повесить на елку сердце. "Этот ритуал можно выполнять всей семьей. Даже, если папа не может принять участие в нем из-за занятости, он увидит, о чем мечтают его близкие. Ведь он работает в том числе и для того, чтобы исполнялись их желания. Когда понимаешь, чего хочет твоя семья - работать легче. Координировать желания важно еще и для того, чтобы их разделяли другие люди. Человек - существо социальное, и люди любят, когда их желания исполняются в приятной компании", - говорит Елена Штоль.

Правило четвертое: надо быть готовым потрудиться для исполнения желаний

"Для того, чтобы загадать что-то, что эффективно исполнится в будущем, нужно уметь правильно оценивать свое прошлое. Например, человек мечтает петь. Если ранее он не пел и не учился в музыкальной школе, ему будет сложнее прийти к этой цели по сравнению с тем, кто имеет музыкальное образование. Поэтому нужно уметь оценивать опыт и отталкиваться от него, ожидая правильных результатов. Но опыт движется во времени, и, если его накапливать, желания исполнятся обязательно", - поясняет психолог.

Правило пятое: желание должно быть направлено на развитие ума и души

"Такие желания самые дорогие, самые ценные. Мы именно для этого пришли в мир - для развития, для получения не просто опыта, а опыта, который нас развивает. Очень полезно не только под Новый год, а всегда во время загадывания желаний повторять установку: "Пусть исполнится только то, что полезно для моей жизни и моей судьбы". По сути этим мы адаптируем с точки зрения психологии для обыденного восприятия тезис "На все воля Божья" или "Пусть мои желания будут вторичны относительно твоих желаний, Господи", - говорит Елена Штоль.

А еще психолог рекомендует не зацикливаться на материальных желаниях и даже относиться к ним с юмором. "Например, вы хотите новую квартиру. Можно взять ключ, как символ новой квартиры и начать варить его в кипятке. Можно помешивать ложкой и говорить: давай, варись, моя новая квартира, готовься побыстрее". Это необходимо для того, чтобы, во-первых, поднять настроение. А, во-вторых, смех приводит в состояние раскрепощения и смирения. Все-таки жизнь игра и к исполнению желаний, особенно материальных, не стоит относиться сверхсерьезно", - считает психолог.