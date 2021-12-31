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31.12.2021 11:45
Рубрика: Власть

Косачев: Разговор президентов России и США добавил толику оптимизма

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
Деталей после ночного разговора президентов России и США не так много, но их достаточно, чтобы добавить в текущую ситуацию толику оптимизма.

И чтобы оптимизм стал понятным, предлагаю посмотреть на происшедшее глазами вечно готового к худшему пессимиста.

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Ведь могло случиться и так, что разговор бы просто не состоялся. Скажем, со ссылкой на то, что "сначала должны встретиться эксперты"… Но разговор был, и он оказался хорошо подготовленным с обеих сторон, а в силу этого предметным.

Могло случиться и так, что график предстоящего обсуждения известных российских предложений мог бы быть низведtн американцами только до удобного им формата НАТО 12 января, без российско-американских переговоров 10 января и консультаций в рамках ОБСЕ 13 января. Нет, президентами согласована именно комплексная последовательность 10-12-13, и это тоже очень важно.

Наконец, в ходе ночного разговора Байден теоретически мог бы уже сейчас обозначить те разделы российских предложений, которые даже обсуждать Вашингтон в принципе отказывается. Этого нет, повестка дня остается всеобъемлющей. Что, разумеется, не предрешает исход переговоров, но и не обессмысливает их априори. Более того, по Украине прозвучали очень важные констатации (отказ от размещения ударных наступательных вооружений, прежде всего).

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
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В общем и целом, если пользоваться новогодней терминологией, пока бокал с шампанским скорее наполовину полон, чем наполовину пуст. И это сохраняет надежду, что 2021 год уйдет в историю как кульминация всего плохого, что могло произойти - во всяком случае в сфере безопасности. Что дальше будет лучше. А там, глядишь, и коронавирус общими усилиями победим.

Так что всем хорошего праздника и лучшего по сравнению с уходящим Нового 2022 года! Особенно переговорщикам 10 января, поскольку к 12-му и 13-му многое (хотя и не все, разумеется!) будет уже предрешено.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook

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