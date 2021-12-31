Путин и Байден провели телефонный разговор. Главное

- Переговоры по гарантиям безопасности пройдут по трем трекам: в Женеве, в Брюсселе по линии Россия-НАТО и в Вене по линии ОБСЕ, и начнутся в январе.
- Президенты будут лично контролировать ход переговоров по гарантиям безопасности.
- Байден заявил о нежелании ядерной войны.
- Путин предостерег от масштабных санкций - эта огромная ошибка чревата полным разрывом отношений Москвы с Западом.
- Путин предостерег от забалтывания переговоров по гарантиям безопасности.
- В Вашингтоне понимают озабоченности Москвы.
- Байден заверил, что США не разместят на Украине наступательные вооружения.
- Двустороннее сотрудничество не обсуждалось, но успех переговоров по гарантиям безопасности может привести к улучшению отношений Москвы и Вашингтона.
- Путин и Байден продолжат диалог после Нового года.