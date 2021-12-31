Путин и Байден провели телефонный разговор. Главное

Президенты России и США 50 минут общались по телефону. Разговор состоялся за сутки до Нового, 2022 года, но при этом был серьезным и конструктивным. В Кремле довольны этой беседой. "Российская газета" публикует главное, о чем говорили и договорились Владимир Путин и Джо Байден.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости