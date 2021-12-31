Путин и Байден договорились, как пройдут переговоры по гарантиям безопасности

Президенты России и США условились, что переговоры по гарантиям безопасности для Москвы со стороны НАТО будут проходить по трем направлениям. Об этом на брифинге по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Президенты, в частности, условились, что переговоры по столь важному для нас, и вообще для Европы, и для мира вопросу будут проходить по трем направлениям, по трем трекам: в Женеве, в Брюсселе по линии Россия - НАТО и в Вене по линии ОБСЕ", - сказал он.

Ушаков также сообщил, что Владимир Путин в разговоре с Байденом подробно изложил основные принципы из переданных Россией документов с предложениями по гарантиям стратегической безопасности. Он отметил, что президент "подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам, но главное, нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России".