Путин и Байден почти час общались по телефону

Владимир Путин и президент США Джо Байден завершили разговор по телефону, сообщили в Кремле. "Закончили", - подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Беседа двух лидеров продолжалась пятьдесят минут, проинформировали в пресс-службе Белого дома.

Отметим, что Путин и Байден созвонились в запланированное время без опозданий: в 23.35 по московскому времени и в 15.35 по Вашингтону. А завершился разговор президентов в 0:25 по Москве (в 16:25 по Вашингтону).

Разговор проходил без публичной части, в полностью закрытом формате.