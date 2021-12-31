Путин и Байден могут снова пообщаться после 10 января

Президенты России и США будут следить за ходом переговоров по гарантиям безопасности для России и договорились продолжить общение. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

На вопрос о том, когда состоится следующий контакт, Ушаков заметил, что президенты будут следить за ходом женевских переговоров и за переговорами на других треках, и по мере необходимости будут общаться друг с другом и "давать свои ценные указания переговорным командам". "Это вполне естественно и такая договоренность была достигнута", - подтвердил он.

"Когда именно состоится разговор, никто не знает, - заявил помощник российского лидера. - Если потребуется сразу после 10 января, вполне возможно, президенты согласятся его организовать". "Главное - условлено поддерживать плотный контакт на этот счет между президентами", - подчеркнул он, добавив, что беседа была хорошей, конструктивной и откровенной. Она создает хороший фон для начала переговоров в Женеве 9-10 января.