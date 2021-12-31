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31.12.2021 02:16
Рубрика: Власть

Путин и Байден могут снова пообщаться после 10 января

Текст: Кира Латухина
Фото: Angela WEISS, Alexey DRUZHININ / AFP Фото: Angela WEISS, Alexey DRUZHININ / AFP
Фото: Angela WEISS, Alexey DRUZHININ / AFP

Президенты России и США будут следить за ходом переговоров по гарантиям безопасности для России и договорились продолжить общение. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

Фото: AFP
Байден в беседе с Путиным заявил о нежелании ядерной войны

На вопрос о том, когда состоится следующий контакт, Ушаков заметил, что президенты будут следить за ходом женевских переговоров и за переговорами на других треках, и по мере необходимости будут общаться друг с другом и "давать свои ценные указания переговорным командам". "Это вполне естественно и такая договоренность была достигнута", - подтвердил он.

"Когда именно состоится разговор, никто не знает, - заявил помощник российского лидера. - Если потребуется сразу после 10 января, вполне возможно, президенты согласятся его организовать". "Главное - условлено поддерживать плотный контакт на этот счет между президентами", - подчеркнул он, добавив, что беседа была хорошей, конструктивной и откровенной. Она создает хороший фон для начала переговоров в Женеве 9-10 января.

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