Байден в беседе с Путиным заявил о нежелании ядерной войны

Ядерную войну начинать нельзя, заявил президент США в телефонном разговоре с российским лидером.

"Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть", - сообщил журналистам по итогам беседы лидеров двух стран помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", - добавил он.

Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в мире, передал Ушаков.