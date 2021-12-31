Путин предупредил Байдена о разрыве отношений в случае масштабных санкций

"Президент США Джо Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по экономической, финансовой линии и в военной сфере", - сообщил журналистам помощник главы Российского государства Юрий Ушаков. "Но наш президент сразу же отреагировал, что если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести эти беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами и будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще", - подчеркнул он.

"Наш президент также упомянул, что это будет, конечно, ошибка, которую впоследствии наши потомки оценят, как огромную ошибку, а таких уже немало сделано за последние 30 лет, и желательно в данной ситуации больше таких ошибок не делать", - продолжил Ушаков. "Очень важно, что Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать и также ее нельзя и выиграть, - добавил он. - Американцы из этого исходят, понимая, что у США и России накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире". "Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на Земном шаре", - заметил кремлевский чиновник.

На вопрос, пояснил ли президент США, что подразумевается под эскалацией, из-за которой могут ввести такие санкции, Ушаков сказал, что "нет, конкретно это не обсуждалось". "Но он упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе. Эта тема обсуждалась и 7 декабря и на это наш президент дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая могла бы привести к полному разрыву отношений. Это очень серьезное дело", - заявил помощник российского лидера. Впрочем, хотя Байден и говорил об этом, суть разговора заключалась в другом - найти точки соприкосновения и продолжить диалог по вопросам, которые серьезно волнуют Россию.

На вопрос о том, что понимается под разрывом отношений с Западом, Ушаков пояснил, что неизвестно пока, что это за масштабные санкции, но зато понятно, что это стало бы колоссальной ошибкой. "И надеемся, что этого не будет. И с этой целью и мы, и западные страны, и американцы начинают переговорный процесс по трем трекам", - заключил он. Напомним, что речь о переговорах в Женеве, Брюсселе (Россия-НАТО) и Вене (ОБСЕ).