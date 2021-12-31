Байден заверил Путина, что США не разместят наступательные вооружения на Украине

Президент США Джо Байден четко заявил Владимиру Путину о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров двух лидеров.

"Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации - достаточно сложной - будем вести себя так, как вели бы США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ", - подчеркнул Ушаков. Он добавил, что Путин специально "сделал несколько заходов", чтобы донести до американского президента эту ключевую мысль.

"Может быть, основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе разговора - Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения" - отметил Ушаков. А Путин, по его словам, в ответ заметил, что это один из ключевых моментов, который как раз включен в российские документы, переданные Вашингтону по гарантиям безопасности.