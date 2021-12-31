Куда пойти по "Пушкинской карте" в праздники

Впереди новогодние праздники и долгожданные каникулы. Отложим гаджеты, достанем коньки, лыжи и - как минимум в ближайший парк. А впрочем - впереди еще походы в театр, кино или на выставку в музей. Событий множество, и для детей, и для взрослых, и не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в других российских городах.

Главное: большинство из этих выставок, спектаклей и концертов доступно по программе "Пушкинская карта". Вот краткий гид "РГ" по самым интересным спектаклям, увлекательным выставкам и долгожданным концертам.

Театры: От "Инь и Ян" до "Войны и мира"

Самый большой выбор спектаклей, конечно же, в столичных театрах. И Новый год - хороший повод подарить себе поездку в Москву, а билет, например в театр Вахтангова на премьерный спектакль "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса, можно купить по "Пушкинской карте". Сразу несколько спектаклей предлагает Большой театр: театрализованный концерт "Путеводитель по оркестру. Карнавал животных" и оперу "Сказка о царе Салтане". В МХТ им. Чехова - "XX век. Бал", жанр этого спектакля режиссер и балетмейстер Алла Сигалова определила как "отражения памяти в двух частях с прологом, музыкой и танцевальными этюдами". Специальную программу к каникулам подготовил РАМТ - тут и "Инь и Ян. Белая версия", и "Ромео и Джульетта", и "Станционный смотритель".

В Санкт-Петербурге Театр Европы покажет спектакли "Братья и сестры" и "Варшавская мелодия", легендарная Мариинка - оперу "История Кая и Герды", музыкально-драматический театр "Буф" приглашает на "Праздник, Праздник!", а театр Ленсовета дает "Бесов" по Достоевскому.

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина идет пронзительный спектакль о войне "Непрощенная" по книге А. Лиханова. В постановке "Игроки" в Астраханском драмтеатре оживут и закружат зрителей в опасном танце дамы из карточной колоды. А в Нальчике Русский драматический театр им. Горького поставил "Рождественскую историю" по пьесе Н. Птушкиной "Пока она умирала".

Приятно удивляет разнообразием и афиша театров Кузбасса. Тут и современные постановки вроде "Дуры, мы дуры" или "Мама, я из будущего" по бестселлеру Кира Булычева, и классика - "Щелкунчик" и "Дубровский". Девять рассказов Шукшина объединил в спектакле "Чудики" Государственный русский драмтеатр Удмуртии. Тем временем в Тюмени Большой драмтеатр приглашает на спектакль "Кадриль" по пьесе Владимира Гуркина и завораживает восточной мудростью "Сказок 1001 ночи".

Музеи: Шоколадная библиотека и тайны древних морей

Более 300 произведений Михаила Врубеля представлены на выставке в корпусе Третьяковской галереи на Крымском Валу. Музеи Московского Кремля знакомят с манящей и загадочной Францией, а в Музее Прокофьева приоткрывают тайны современных композиторов на одной из самых необычных выставок "Быть композитором... Идея. Эксперимент. Изобретение".

В новом году баланс "Пушкинской карты" пополнится на 5000 "культурных" рублей

Отдыхающих ждут и в городе Сольвычегодске Архангельской области, где в Благовещенском соборе открылась экспозиция, посвященная промышленникам Строгановым. В Музее декабристов в Чите - документы, фотографии, живопись, книги, личные вещи декабристов. Здесь можно узнать об их жизни на каторге в Сибири.

"Слава России", "Галерея писателей", "Шоколадная библиотека" - такие серии выпускали в свет на рубеже XIX-XX столетий не издатели, а кондитеры. На выставке в Литературном музее Пензы можно познакомиться и с сортами шоколада и карамели, и с удивительными свидетельствами любви к литературе.

Погрузиться в тайны морей и океанов можно на выставке "Мир древних морей" в музее "Дом природы" в городе Ялуторовск Тюменской области. Трилобиты, аммониты, белемниты, которым несколько сотен миллионов лет, вызывают интерес у детей и взрослых. Жаль упускать такую редкую возможность узнать о прошлом нашей еще во многом неизведанной планеты.

Концерты: Орган, Queen и немного джаза

Любителей джаза ждут в Большом зале Санкт-Петербургской консерватории. Белгородская филармония приглашает вместе отпраздновать 100-летие со дня рождения Астора Пьяццоллы - родоначальника tango nuevo. А музей-заповедник "Старая Сарепта" в Волгоградской области готов удивлять зрителей концертами в подземелье XVIII века.

Кстати

В новом году баланс "Пушкинской карты" пополнится уже на 5000 "культурных" рублей, которые молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут потратить на билеты на спектакли, выставки, концерты или сходить в кино на новый отечественный фильм. Начать тратить можно уже в январе. Изучайте афишу на портале "Культура.РФ" или в приложении "Госуслуги. Культура" и выбирайте из 16 тысяч вариантов.