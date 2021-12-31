Лавров: РФ ответит Украине на любые провокации против Донбасса

Российские власти готовы ответить на любые украинские провокации в отношении Донбасса. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ", - заявил Лавров в интервью агентству РИА Новости, подчеркнув, что Москва примет все необходимые меры для защиты жителей Донбасса.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва выступает за политико-дипломатическое решение кризиса на Украине. "Безальтернативной основой для этого остается минский "Комплекс мер", одобренный резолюцией 2202 СБ ООН", - подчеркнул Лавров.