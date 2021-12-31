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31.12.2021 10:17
Рубрика: Власть

Лавров: Вопрос о признании правительства талибов пока преждевременный

Текст: Дмитрий Кулемякин
Вопрос о признании правительства "Талибана" (движение запрещено в РФ) на данный момент преждевременный, он зависит от выполнения ими своих обещаний. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вопрос официального признания талибских властей является пока преждевременным. Положительное решение зависит от того, как будут развиваться события в Афганистане, а точнее - когда талибы реализуют свои обещания", - заявил Лавров в интервью агентству ТАСС.

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Министр пояснил, что от Кабула ждут эффективного "противодействия террористической и наркотической угрозам". "В привязке к этому будем солидарно с остальными членами мирового сообщества постепенно двигаться в сторону исключения Движения талибов из санкционных списков СБ ООН, что в свою очередь создало бы основу для официального признания нового правительства Афганистана", - подчеркнул Лавров.

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