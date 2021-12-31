Лукашенко сыграл в хоккей и посетил центр "Мать и дитя"

Не изменяя спортивной традиции, в последний день уходящего года хоккейная команда президента Беларуси провела финальную тренировку вместе со своим лидером. С самого утра Александр Лукашенко вышел на лед. "Сыграл и поздравил команду. И сразу отправился в РНПЦ "Мать и дитя", где на его примере ознакомился с организацией перинатальной помощи в стране, информирует БЕЛТА.

Этот научно-практический центр, уточняет агентство, был создан в ноябре 2004 года после слияния нескольких учреждений, а в ноябре текущего года введен в строй новый корпус клинического отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных. На его базе и организован тренинговый центр для действующих детских врачей анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер.

Кстати, Беларусь, сообщает агентство, входит в число стран с самыми низкими показателями младенческой смертности: 2,6 на тысячу родившихся в прошлом году. Это лучший показатель среди всех стран СНГ и многих развитых стран мира, включая Великобританию, Данию, Литву, Польшу, США.

Разноуровневая система охраны здоровья матери и ребенка, поясняют новостные порталы, функционирует в РБ более двадцати лет. В Синеокой действует один перинатальный центр IV технологического уровня "Мать и дитя", около двадцати центров III уровня (областной и города Минска). Кроме того, работают 27 межрайонных перинатальных центров, а также 64 организации здравоохранения, относящиеся к I районному уровню.

Говоря о ближайших перспективах в этой области здравоохранения, Лукашенко сегодня обратил внимание на необходимость активного развития репродуктивных технологий и поручил уже в первом полугодии наступающего года создать банк данных ЭКО, который призван обеспечить эффективное лечение бесплодия.

Кстати, по данным статистики, в стране уже с 1994 года выхаживают младенцев от 500 г. Причем, выживаемость детей с экстремально низкой массой тела на первом году жизни составляет более 80 процентов. А в рейтинге стран счастливого детства РБ занимает 35-е место и расположилась на восьмом месте в рейтинге стран с самыми низкими показателями неонатальной смертности.

Следует добавить, что международные миссии неоднократно давали высокую оценку подходам белорусских специалистов и рекомендовали их к внедрению в других странах.