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31.12.2021 13:09

Матвиенко поздравила россиян с Новым годом

Текст: Владимир Кузьмин

Уходящий год показал, насколько дороги гражданам страны единство и согласие, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Александр Астафьев/ ТАСС
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"Россияне проявили политическую зрелость и активную гражданскую позицию, поддержали выбранный руководством страны курс на дальнейшее прогрессивное социально-экономическое развитие, достижение национальных стратегических целей", - заявила она в новогоднем поздравлении стране.

По словам председателя СФ, многое еще предстоит сделать для укрепления и процветания родного Отечества, но общие задачи и сплоченность позволят неизменно двигаться вперед, преодолевать любые трудности, воплощать самые смелые замыслы, достойно отвечать на вызовы времени.

"Пусть Новый год оправдает все ваши ожидания, принесет в каждый дом мир, гармонию и благополучие!" - пожелала Валентина Матвиенко гражданам.

Законодательная власть Совет Федерации Новый год

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