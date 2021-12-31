Матвиенко поздравила россиян с Новым годом

Уходящий год показал, насколько дороги гражданам страны единство и согласие, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россияне проявили политическую зрелость и активную гражданскую позицию, поддержали выбранный руководством страны курс на дальнейшее прогрессивное социально-экономическое развитие, достижение национальных стратегических целей", - заявила она в новогоднем поздравлении стране.

По словам председателя СФ, многое еще предстоит сделать для укрепления и процветания родного Отечества, но общие задачи и сплоченность позволят неизменно двигаться вперед, преодолевать любые трудности, воплощать самые смелые замыслы, достойно отвечать на вызовы времени.

"Пусть Новый год оправдает все ваши ожидания, принесет в каждый дом мир, гармонию и благополучие!" - пожелала Валентина Матвиенко гражданам.