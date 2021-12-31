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31.12.2021 16:41
Рубрика: Власть

Медведев в новогоднем поздравлении назвал единство сильной стороной россиян

Текст: Владимир Кузьмин

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Видеообращение опубликовано на его странице в Facebook.

Фото: скриншот vesti.ru
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Уходящий год тоже оказался крайне непростым, сложностей и потрясений стране "хватило с лихвой", заметил замглавы Совбеза. "Но уверен, что хорошего тоже было немало. Мы по-прежнему сильны нашим единством, мы сильны друг другом, своими родными, близкими и друзьями, мужеством, взаимной поддержкой и отзывчивостью, нашим искренним желанием проявить свои лучшие качества", - добавил Медведев.

Самые трудные испытания граждане России преодолели вместе, уверен он. "Наши люди не раз доказывали, что умеют любить, сопереживать, помогать и даже жертвовать собой ради других. Этот опыт сделал нас сильнее, он навсегда останется с нами", - считает заместитель председателя Совета Безопасности. Опыт уходящего года, отметил Дмитрий Медведев, сделал всех сильнее.

- Друзья, пусть наступающий год будет для каждого из нас лучше, будет наполнен радостью и счастьем. Верьте в себя. Крепкого вам здоровья и счастья, успехов и благополучия. Пусть все будет хорошо. С Новым годом, - обратился замглавы Совбеза к россиянам.

Власть Работа власти Президент Совет Безопасности Новый год РГ-Видео

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