Минобороны: 60 процентами российских спутников управляют военные

В Минобороны РФ сообщили, что в этом году Воздушно-космические силы обеспечили 24 запуска спутников различного назначения, в том числе 15 - российских. 12 таких аппаратов приняли на управление специалисты Главного испытательного космического центра - ГИКЦ.

"В составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 160 космических аппаратов различного назначения, - отметили в ведомстве. - В течение минувшего года дежурные силы ГИКЦ имени Г.С. Титова с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, около 60 процентов которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.

В Минобороны рассказали, что сейчас ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения. Ими собираются переоснастить отдельные командно-измерительные комплексы Центра им. Титова. А ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления спутниками российской орбитальной группировки и в несколько раз сократить перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.