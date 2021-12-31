Минобороны РФ раскрыло детали испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон"

В 2021 году корабли и субмарины Северного флота провели не менее 12 успешных испытаний гиперзвуковых ракет 3М22 "Циркон". Всего состоялось более 70 испытаний новейшего вооружения, в том числе ракетных систем "Кинжал".

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, экипаж фрегата "Адмирал Горшков" успешно произвел около 10 стрельб гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Целями для нового оружия стали надводные и наземные объекты, которые оказались успешно поражены. Во время одного из таких испытаний ракета 3М22 точно попала в морскую цель с расстояния 450 километров. Скорость ракеты при этом составила более 8 Махов.

Ранее сообщалось, что носителем новейшего гиперзвукового ракетного комплекса также станет фрегат "Адмирал Головко", который несет 16 вертикальных пусковых установок УКСК 3С14. Они универсальны и подходят также для пуска не только "Цирконов", но и крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

Кроме того, две испытательные стрельбы "Цирконом" отработал экипаж головной атомной подводной лодки "Северодвинск". Предполагается, что на вооружение новая ракета поступит в 2022 году.

Ранее бывший начальник Главного штаба ВМФ России Виктор Кравченко рассказал, что ни у одного флота мира пока нет такого гиперзвукового оружия и средств защиты от него.

"Не существует комплекса, который на такой скорости мог бы обнаружить и перехватить эту ракету", - считает адмирал.