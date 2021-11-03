Путин: Ракета "Циркон" со следующего года поступит на вооружение ВМФ

Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", со следующего года она будет поступать на вооружение ВМФ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.

По словам президента, в ходе тестирования ракета в полном соответствии с заданием поразила все цели из подводного положения и с надводных кораблей. "Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что первой субмариной, в чье штатное вооружение войдет гиперзвуковая ракета "Циркон" станет АПЛ "Пермь", многоцелевой подводный крейсер проекта 885М "Ясень-М". Это пятая подлодка в серии "Ясеней".