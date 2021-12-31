Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с новогодними праздниками.

"Серьезные вызовы прошедшего года еще больше сплотили нас, укрепили веру в то, что вместе справимся с любыми проблемами. Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты для новых дел и начинаний, которым посвятим следующие 365 дней", - говорится в обращении Мишустина, которое опубликовано на сайте правительства.

Глава правительства от всего сердца пожелал крепкого здоровья и счастья, чтобы 2022 год принес удачу и успех, был мирным и благополучным.