Мишустин утвердил госпрограмму "Развитие туризма" до 2030 года

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил государственную программу "Развитие туризма" до 2030 года. В нее будет вложено 724 миллиарда рублей, большая часть которых - 542,1 миллиарда - приходится на внебюджетные источники. Непосредственно из госказны выделят 168,4 миллиарда.

В рамках госпрограммы планируется, в частности:

- до 2024 года за счет льготных кредитов создать свыше 19,5 тысяч гостиничных номеров;

- в ближайшие три года выдать гранты на развитие внутреннего туризма под предпринимательские инициативы, не менее 2,5 тысячи;

- увеличить к 2030 году количество путешествий внутри страны до 140 миллионов поездок в год, создать не менее 1,7 миллиона новых рабочих мест, повысить вклад отрасли в экономику до 8,3 триллиона рублей.