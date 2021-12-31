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31.12.2021 12:58
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил госпрограмму "Развитие туризма" до 2030 года

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил государственную программу "Развитие туризма" до 2030 года. В нее будет вложено 724 миллиарда рублей, большая часть которых - 542,1 миллиарда - приходится на внебюджетные источники. Непосредственно из госказны выделят 168,4 миллиарда.

В рамках госпрограммы планируется, в частности:

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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- до 2024 года за счет льготных кредитов создать свыше 19,5 тысяч гостиничных номеров;

- в ближайшие три года выдать гранты на развитие внутреннего туризма под предпринимательские инициативы, не менее 2,5 тысячи;

- увеличить к 2030 году количество путешествий внутри страны до 140 миллионов поездок в год, создать не менее 1,7 миллиона новых рабочих мест, повысить вклад отрасли в экономику до 8,3 триллиона рублей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Туризм Правительство Председатель Правительства Развитие туризма в России

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