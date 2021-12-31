Мурашко: Система здравоохранения РФ находится в повышенной готовности

Система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своем поздравлении медработникам.

По словам министра, 2021 год выдался крайне напряженным. "Минувшей осенью мы прошли через пиковые нагрузки и не допустили взрывного подъема заболеваемости и кризиса системы здравоохранения. Каждый житель нашей страны ощутил самоотверженную работу медиков и заботу о своем здоровье", - отметил Михаил Мурашко.

Также министр подчеркнул, что многим медицинским работникам придется встретить Новый год на посту, спасая жизни и сохраняя здоровье россиян.