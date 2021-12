Начнется ли после праздников массовое распространение "омикрона"

"Омикрон" наступает на Америку и Европу: там каждые сутки госпитализируют сотни тысяч заболевших. Начнется ли после новогодних праздников массовое распространение нового штамма в России? И действительно ли вирус вскоре утратит свою смертоносную силу?

Своими прогнозами с "Российской газетой" поделилась заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Ждать ли после Нового года новой вспышки заболеваемости коронавирусом?

Татьяна Руженцова: К концу уходящего года, по данным мировой статистики, мы увидели рекордно высокие цифры заболеваемости коронавирусной инфекцией. В лидерах вновь США, Великобритания, Испания. Наиболее вероятно, что имеются две основных причины роста числа заболевших: это быстрое распространение нового штамма коронавируса - "омикрона" и многочисленные контакты в период подготовки и проведения рождественских праздников. Во многих странах, в том числе в США, перед празднованием католического Рождества многие люди посещали торговые центры, ярмарки, которые работали в обычном режиме. В выходные дни отдыхающих ждали площадки развлечений, ярмарки, экскурсии, кафе и рестораны. Многие вернулись домой на каникулы из других стран.

В России мы видим сейчас гораздо более благоприятные цифры: у нас праздничные дни еще впереди, а новый вариант вируса под контролем. Однако предыдущий наш опыт борьбы с COVID-19 и анализ распространения "омикрона" в других странах говорит нам о том, что вряд ли получится избежать нового подъема заболеваемости. А вот насколько он будет выражен, зависит только от нас. Если мы постараемся не попадать в помещения со скоплением людей, будем соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные маски в транспорте, в торговых центрах и в других учреждениях, то вирусу будет труднее распространяться. Наиболее тяжело будет возбудителю среди иммунизированных коллективов: иммунная система вакцинированных и переболевших срабатывает сразу, не давая возможности возбудителю размножаться и проникать внутрь организма. Поэтому даже в случае развития заболевания вероятность передачи вируса другому человеку у привитых гораздо меньше, а симптомы болезни будут легче.

Действительно ли при "омикроне" симптомы заболевания схожи с ОРВИ? Если так, означает ли это, что коронавирус начал терять свои поражающие свойства и вскоре, как и прогнозировалось, станет типичной сезонной инфекцией?

Татьяна Руженцова: Да, симптомы при заражении "омикроном" в целом больше похожи на те, которые бывают при привычных нам с детства ОРВИ: повышается температура, появляются слабость, головная боль, ломота в мышцах и суставах, заложен нос, беспокоит насморк, першение в горле, чихание, сухой кашель, снижается аппетит. Обоняние и вкусовые ощущения, как правило, не пропадают. Но я бы не торопилась делать заключение о потере вирусом поражающих свойств. Выраженная слабость и сильные головные боли свидетельствуют о действии возбудителя на сосуды или нервную систему, что предстоит изучить. Высыпания, которые были впервые отмечены британскими врачами у детей, тоже наводят на мысли о возможном поражении сосудистой системы. На 27 декабря 2021 года в мире было зарегистрировано уже 17 смертей от этого вируса. Пока нет подтверждений связи подъема заболеваемости с погодными условиями: растет число зарегистрированных случаев и в северном полушарии, где сейчас зима, и в южном, где лето. Рост заболеваемости во многих странах тоже никак не подтверждает потерю поражающих свойств. Но многие люди устали от пандемии, очень сильно ждут этого момента и это могло бы стать лучшим новогодним подарком!

Есть люди, которые, как они утверждают, за два года пандемии так и не болели коронавирусом. У них такой сильный иммунитет? Или они просто не заметили, как переболели?

Татьяна Руженцова: Возможны разные случаи. У некоторых людей после повторных контактов с зараженными нет никаких симптомов, нет и антител. Это говорит о том, что вирус, скорее всего, просто не попал на слизистые оболочки за счет использования защитной маски, соблюдения социальной дистанции. Возможно, были вовремя приняты меры, которые не позволили возбудителю закрепиться. Снизить вероятность развития заболевания можно, если сразу после контакта прополоскать горло, рот и промыть нос водой или специальным раствором.

Бывает, что человек контактирует с больным, переносит инфекцию бессимптомно или с минимальными проявлениями, болезнь проходит без лечения, а после появляются (или растут!) антитела, которые в течение некоторого времени защищают от заболевания. Такие случаи объясняются хорошей работой иммунной системы, с одной стороны, и небольшим количеством попавшего на слизистые оболочки вируса, с другой. Это чаще наблюдается у тех, кто вакцинирован, всегда использует защитные маски и не пренебрегает другими рекомендациями. Но никому не стоит быть уверенными, что иммунная система сработает всегда. Любой стресс, недосыпание, физическая перегрузка, нехватка какого-либо витамина или микроэлемента может в любой момент снизить иммунитет. Опыт показывает, что любой непривитый человек в какой-то момент всё же заболевает.

Сколько раз человек может заразиться коронавирусом? Есть уже какие-то научные наблюдения на этот счет?

Татьяна Руженцова: Еще в августе 2020 года я говорила о возможности повторных случаев заражения. Уже тогда стали появляться пациенты, болеющие коронавирусной инфекцией повторно. В основном, это были медработники, постоянно контактировавшие с больными в "красных зонах". Надеясь на стойкий иммунитет, они переставали использовать средства защиты и заболевали вновь. Но тогда предстояло еще выяснить, имеем ли мы продолжающееся выделение вируса с обострением заболевания или повторное заражение. Сейчас уже понятно, что переносить COVID-19 можно много раз. В среднем через шесть месяцев количество антител снижается, а клеточный иммунитет не гарантирует защиту от заболевания, хотя снижает его тяжесть. Но повторно заболевших немного. По данным, опубликованным недавно в американском журнале The New England Journal of Medicine, среди 353 326 жителей Катара с апреля 2020 года по апрель 2021 года повторно заболели 0,3%. По данным российской статистики, к ноябрю 2021 года повторно болели 0,7% пациентов. Однако с приходом новых штаммов вируса риск заболеть вновь возрастает.

Можно ли сначала переболеть в легкой форме, а потом в тяжелой?

Татьяна Руженцова: По данным того же крупного исследования, проведенного среди болевших COVID-19 в Катаре, повторные эпизоды были, как правило, легче. Однако, есть сообщения о единичных случаях более тяжелого течения, даже с летальными исходами. Многое зависит от особенностей организма человека, иммунного ответа, своевременности и правильности лечения, выраженности последствий поражения легких и других органов после первого заболевания.

У перенесших инфекцию бессимптомно последствия встречаются гораздо реже. Но вирус может незаметно повлиять на легкие, сердечно-сосудистую, нервную, иммунную и другие системы организма. Еще в прошлом году мы заметили, что у некоторых людей вдруг появлялись жалобы на повышение артериального давления, одышку, аритмию, боли в суставах, которых раньше никогда не было. При обследовании выявляли различные изменения, в том числе и высокие уровни антител к коронавирусу, что было подтверждением перенесенной бессимптомно инфекции. Во многих случаях удавалось выяснить, что у пациентов все же были симптомы, которые они не связывали с коронавирусом. Это были слабость, мышечные боли, снижение аппетита, желудочно-кишечные расстройства. Конечно, причины таких жалоб могут быть разными, в таких ситуациях люди не торопятся обращаться за медицинской помощью.

С приходом нового штамма вируса - "омикрона" - таких случаев нетипичного течения может стать больше. Но мы уже знаем основные особенности заболевания, понимаем, как можно препятствовать распространению инфекции и как снизить последствия заболевания. Главное в этом - внимательное и бережное отношение к своему здоровью и здоровью наших близких!

Всем желаю крепкого здоровья в Новом году!