Нотариусы напомнили, что подарки жене остаются в совместной собственности

Любые подарки, сделанные своей второй половине, остаются в совместной собственности супругов. Об этом напомнили в Федеральной нотариальной палате. Поэтому, если хочется что-то подарить своему любимому человеку по-настоящему, это надо официально оформить.

"Имущество, приобретенное в браке, считается совместно нажитым, даже если заработал на него один из супругов, - пояснили в Федеральной нотариальной палате. - И если такое имущество подарить второй половине, оно все равно останется общим. Изменить режим собственности можно брачным договором. Если же речь идет о подарке извне, он автоматически считается личным имуществом одного супруга и при разводе не делится".

Иными словами, если вашей жене (или вашему мужу) подарок сделает кто-то посторонний, то это не делится. Бриллианты от коллеги по работе на шее вашей супруги остаются ее личными бриллиантами. Но когда бриллианты дарит муж, то это совместная собственность, если только в брачном договоре не прописать иное. Поэтому супружеские пары часто приходят в нотариальную контору, чтобы оформить договор дарения, а уходят с брачным договором.

В обычных же случаях нотариусы рекомендуют оформить договор дарения.

"Договор дарения полезен и для того, кто делает подарок, - рассказывают в ФНП. - Нотариус уточняет реальную волю человека: не действует ли он под принуждением, не введен ли в заблуждение. Осознает ли последствия своего решения. Неважно, что упаковано в подарочную коробку, пластмассовая брошь или миллион рублей, одаряемый может распоряжаться ими по своему усмотрению, не учитывая пожеланий дарителя. Не все к этому готовы. Если в дар отдается квартира, дарителя могут тут же выгнать на улицу. Если хотите и дальше проживать в родных стенах, да еще и получать гарантированную финансовую поддержку, лучше заключать договор ренты, а не дарения".

Также не стоит путать дарение с завещанием, продолжают нотариусы. По первому человек "отдает" имущество при жизни, по второму - после смерти. "Дарение нельзя "открутить назад", а завещание можно менять и отменять, - подчеркивают в ФНП. - Кстати, в договор дарения можно включить такой пункт: если даритель переживет одаряемого, подарок не достанется его наследникам, а вернется к своему изначальному владельцу".

Еще официальным подарком может стать предмет интеллектуальной собственности: товарные знаки, компьютерные программы, карты, рисунки, фотографии и прочее. Нужно учитывать, что по договору дарения передается не само авторство, а исключительные права на использование произведения - публикацию статьи, выпуск музыкального диска или размещение иллюстраций на сайте.

Более того, можно прописать намерение преподнести тот или иной подарок. В договоре фиксируется и сам подарок, и конкретный срок или событие, после которого он будет вручен. Если устные договоренности в юридическом плане ничего не значат, то с нотариально удостоверенным договором дарения есть шансы добиться обещанного.