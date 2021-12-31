Министр культуры России Ольга Любимова поздравила работников культуры с наступающим Новым годом. Она пожелала коллегам новых открытий и напомнила об успехах уходящего года.

- По традиции, мы вспоминаем важные события уходящего года, даем оценки делам, строим планы на будущее​​​, сказала она в предновогоднем видеоролике. - Несмотря на многие ограничения, работники сферы культуры внесли неоценимый вклад в развитие и сохранение культурного богатства страны ответственным трудом, талантом, неравнодушием.

Напомнив о ключевых инициативах уходящего года, связанных с работой музеев, гастрольной деятельностью театров и национальных коллективов, а также с установлением профессиональных связей, позволивших значительно расширить творческие проекты, Ольга Любимова напомнила, что в 2021 году детские школы искусств обрели особый статус, и он подтвержден законом.

Она отметила, как важное достижение, успех "Пушкинской карты", программы, делающей доступными для молодежи культурные мероприятия. По ее словам, "Пушкинская карта" стала еще одним механизмом поддержки отрасли культуры, и "ее результаты превзошли все ожидания".

- Уверена, мы будем и дальше поддерживать друг друга, вместе преодолевать трудности и открывать новые творческие горизонты. Искренне желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия, - цитируют РИА Новости министра культуры.