Осенний призыв в армию завершился в России

Минобороны РФ сообщило об официальном окончании осеннего призыва на военную службу. Его итоги в Генштабе еще детально проанализируют. Пока же военные заявили, что в соответствии с Указом Президента России от 30 сентября 2021 г. № 556 за три минувших месяца в солдатский строй поставили 127,5 тысячи новобранцев.

В ведомстве отметили, что нынешний осенний призыв проходил, как и в три предыдущие кампании, в условиях распространения коронавирусной инфекции. Военные комиссариаты были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы. С учетом этой особенности в планы военкоматов и призывных комиссий заблаговременно внесли корректировки. Так, прибытие туда призывников предусматривалось в зависимости от развития обстановки в конкретном регионе РФ.

В Минобороны напомнили, что призывные комиссии начали работу с 1 октября с соблюдением всех необходимых санитарных и противоэпидемических мер безопасности. В первую очередь, на заседания вызывали граждан, которые могли быть гарантированно направлены в войска.

Для обеспечения безопасных условий призывных мероприятий военные комиссариаты субъектов РФ обеспечили средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами. В военкоматах также создали необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов для определения наличия СОVID-19.

С 20 октября начались отправки призывников со сборных пунктов в соединения и части Вооруженных сил. Всех новобранцев перед убытием протестировали на наличие коронавирусной инфекции и обеспечили повседневной формой одежды. Для тех, кого направляли на службу в ВМФ - черного цвета. Для ВКС и ВДВ - синего. Для остальных видов и родов войск - защитного цвета. Парням также выдали банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессеры, в комплект которых входит антисептик для рук.

"Организованный на призывных и сборных пунктах субъектов Российской Федерации барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить призыв на военную службу около тысячи граждан, зараженных коронавирусной инфекцией", - подчеркнули в Минобороны РФ. -Благодаря беспрецедентным мерам, принятым органами военного управления во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, по обеспечению необходимым количеством медицинского имущества, проработке алгоритмов работы и контролю их выполнения в ходе работы призывных комиссий, призывных и сборных пунктов субъектов РФ, а также тщательному планированию воинских перевозок были исключены происшествия и проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части Вооруженных сил".

По данным ведомства, для перевозки новобранцев осени-2021 были задействованы 31 воинский эшелон, 55 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил, 61 чартерный рейс гражданской авиации и более 2 тысяч отдельных вагонов в составе пассажирских поездов. Там перевозили только военнослужащих и автомобильный транспорт воинских частей.

В Минобороны рассказали, что Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба контролировало ход призыва на всех уровнях и синхронизировало этот контроль с работой системы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в военных комиссариатах и сборных пунктах субъектов РФ. При этом основная нагрузка легла на сотрудников военкоматов.

"Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено более 320 призывников (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты - более 200 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек)", - проинформировали в ведомстве. Там напомнили, что на службу в спортивные роты направляют членов сборной России по олимпийским видам спорта.

"Практика этого призыва, как и предыдущих, показала, что молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований в начале призыва, имеют право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора", - отметили в Минобороны РФ.

В период призывной кампании была организована работа "прямых телефонных линий" Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба и профильных управлений штабов военных округов и Северного флота. Туда поступило около 2 тысяч звонков. Новобранцев и их близких главным образом интересовали вопросы, связанные с организацией призыва в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщили военные.