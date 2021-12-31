От кабинета Диккенса до Кижей - 10 лучших виртуальных экскурсий

Пандемия невероятно повысила интерес к онлайн-трансляциям и виртуальным турам. Почти каждый известный музей мира старается обзавестись подобным контентом у себя на сайте. "РГ" предлагает посетить самые яркие онлайн-экскурсии - по дому Диккенса, Кижам и пушкинскому Болдино.

Виртуальная экскурсия по музею Диккенса в Лондоне

Фото: CARL COURT/ AFP

Дом, где Чарльз Диккенс написал "Оливера Твиста", "Большие надежды", "Повесть о двух городах", находится в самом центре Лондона - на Даути-стрит, 48. Здесь писатель прожил три года. В 1920-х годах дом хотели снести. Но энтузиасты из сообщества любителей Диккенса сохранили его. Здесь - портреты, личные вещи (трость, саквояж, кошелек, придворный костюм для приемов), подлинные рукописи, в кабинете стоят письменный стол и кресло Диккенса. На своем канале в YouTube музей на прошлой неделе опубликовал онлайн-экскурсию по дому. Начинается она с кухни, расположенной в полуподвальном помещении. Сейчас дом украшен к Рождеству - в столовой накрыт большой рождественский стол.

Виртуальный тур по музею А.С.Пушкина в Болдино

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС

В старинном селе Большое Болдино Нижегородской губернии находится родовая усадьба поэта - единственное пушкинское имение, которого не коснулись разрушения и война. Здесь сохранился подлинный господский дом, где жил поэт, приезжая в Болдино. Восстановлены флигель (вотчинная контора) и хозяйственные постройки, а также усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времен. Тур дает полное погружение. Мало того, что фотографии подобраны в соответствии с временем года (кто не хочет смотреть зимнее Болдино, может переключиться одной кнопкой на летние пейзажи), так и все комнаты в доме детально отсняты и дополнены описаниями в формате аудио.

Виртуальный тур по Лувру

Фото: Ирина Калашникова/ РИА Новости

Сокровищница мировых артефактов и произведений искусства одной из первых обзавелась виртуальным туром. Всего их пять на официальном сайте, а вообще в интернете можно найти огромное количество любительских экскурсий по Лувру. Что ж это понятно, Лувр - один из самых посещаемых музеев мира. Чтобы оказаться в любой точке музея, нужно кликнуть на него на поэтажном плане. В разделе "Пришествие художника" - текущие временные выставки музея. Зал истории Лувра рассказывает об истории здания, которое раньше было частью оборонительных укреплений, защищавших город от врагов.

Тур по Акрополю (Афины)

Фото: Костис Нтантамис/ РИА Новости

Одно из богатейших археологический собраний мира, куда вошли более 3000 знаменитых артефактов Афинского Акрополя в сердце греческой столицы. Экскурсия работает на платформе Google, которая помогает лучшим мировым музеям разрабатывать виртуальные маршруты в проекте Google Arts&Culture. В экскурсию включили 24 экспоната плюс виды на город из окон музея.

Виртуальный визит в Эрмитаж

Фото: Сергей Компанийченко/ РИА Новости

По количеству посетителей Эрмитаж от Лувра отстает недалеко - несколько лет подряд оба признаются одними из самых популярных музеев мира. В разделе Виртуального тура доступны путешествия не только в Главное здание, но и Главный штаб, зимний дворец Петра I, Дворец Меншикова, Эрмитажный театр, реставрационно-хранительский комплекс и две кладовые - бриллиантовая и золотая.

Виртуальный тур по заповеднику Кижи

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости

Главное достоинство этой экскурсии в том, что она позволяет увидеть те места, куда не водят обычные экскурсии, например, на ветряную мельницу Биканина из деревни Волкостров. "Кижская угадайка", "Дом карельского крестьянина", "Путешествие в Старый город" - виртуальная экскурсия включает не только рассказы о знаменитых памятниках деревянного зодчества, но и природе острова Кижи и ближайшем городе - Петрозаводске, и даже онлайн-кроссворды и онлайн-квесты.

Экскурсия по Сикстинской капелле в Ватикане

Фото: ALBERTO PIZZOLI/ POOL/ AFP

Фрескам Сикстинской капеллы, созданным Микеланджело, посвятили отдельный тур, который позволяет детально вглядеться в каждый сантиметр великолепного потолка. В жизни в Сикстинскую капеллу экскурсии очень коротки: посетителей пускают по времени, группы ограничены по количеству людей, время экскурсии тоже ограничено - все для того, чтобы фрески сохранились для потомков. А онлайн-путешествие по времени не ограничено. Можно выбрать функцию самостоятельного обзора или автопилота и узнать немало поражающих воображение фактов: как Микеланджело творил, запрокинув голову наверх, в условиях плохого освещения, не используя эскизов, за четыре года работы заработав артрит, сколиоз и проблемы со зрением.

Виртуальный тур по Национальному музею естественной истории в Вашингтоне

Фото: WIN MCNAMEE/ Getty Images/ AFP

В музее представлены 126 млн образцов растений, животных, ископаемых, минералов, пород, метеоритов, а также археологических и культурных артефактов. Одно из лучших собраний мира предлагает онлайн-экскурсии по постоянным и временным экспозициям и даже тем выставкам, которые уже давно закончились. Экскурсия работает не только на десктопах, но и мобильных устройствах.

Виртуальный тур по ГМИИ им.А.С.Пушкина

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Экскурсии по всем зданиям музея (и даже по будущему Музейному кварталу, который пока только строится вокруг здания на Волхонке) плюс виртуальные лекции доступны на официальном сайте музея. Онлайн-экскурсии за дополнительную плату ГМИИ проводит в Zoom - в формате живого общения, с возможностью задать вопрос лектору. Особое внимание стоит обратить на прошедшую в 2019 году выставку "Щукин. Биография коллекции", в которой количество шедевров просто беспрецедентно.

Виртуальная экскурсия по художественному музею Сан-Паулу

Фото: ALMEIDA NELSON ALMEIDA/ AFP

Самый известный художественный музей Южной Америки также предлагает онлайн-экскурсию. Всемирное признание ему принесла его коллекция европейского искусства, считающаяся лучшей в Латинской Америке. Например, в коллекции музея - единственный в Южном полушарии Рафаэль - его картина "Воскресение Христово" или "Портрет молодого человека с золотой цепью" Рембрандта ван Рейна, или "Купальщицы на Сене" Эдуарда Мане. Виртуальные туры разработаны для всех разделов музея.

Кстати

Посетить российские музеи можно с помощью приложения "Артефакт", разработанного Министерством культуры РФ. Платформа - это 1400 культурных учреждений, более 700 интерактивных экскурсий, более 3000 подробно описанных экспонатов, а также мультимедиа-гиды по российским музеям и цикл документальных фильмов "Артефакты. Культурный детектив". "Артефактом" можно пользоваться не только дома, но и в музее. Для этого нужно прийти на выставку и наведя на экспонаты телефон, узнать о них все "вкусные" подробности.