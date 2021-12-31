От кабинета Диккенса до Кижей - 10 лучших виртуальных экскурсий

Виртуальная экскурсия по музею Диккенса в Лондоне
Дом, где Чарльз Диккенс написал "Оливера Твиста", "Большие надежды", "Повесть о двух городах", находится в самом центре Лондона - на Даути-стрит, 48. Здесь писатель прожил три года. В 1920-х годах дом хотели снести. Но энтузиасты из сообщества любителей Диккенса сохранили его. Здесь - портреты, личные вещи (трость, саквояж, кошелек, придворный костюм для приемов), подлинные рукописи, в кабинете стоят письменный стол и кресло Диккенса. На своем канале в YouTube музей на прошлой неделе опубликовал онлайн-экскурсию по дому. Начинается она с кухни, расположенной в полуподвальном помещении. Сейчас дом украшен к Рождеству - в столовой накрыт большой рождественский стол.
Виртуальный тур по музею А.С.Пушкина в Болдино
В старинном селе Большое Болдино Нижегородской губернии находится родовая усадьба поэта - единственное пушкинское имение, которого не коснулись разрушения и война. Здесь сохранился подлинный господский дом, где жил поэт, приезжая в Болдино. Восстановлены флигель (вотчинная контора) и хозяйственные постройки, а также усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времен. Тур дает полное погружение. Мало того, что фотографии подобраны в соответствии с временем года (кто не хочет смотреть зимнее Болдино, может переключиться одной кнопкой на летние пейзажи), так и все комнаты в доме детально отсняты и дополнены описаниями в формате аудио.
Виртуальный тур по Лувру
Сокровищница мировых артефактов и произведений искусства одной из первых обзавелась виртуальным туром. Всего их пять на официальном сайте, а вообще в интернете можно найти огромное количество любительских экскурсий по Лувру. Что ж это понятно, Лувр - один из самых посещаемых музеев мира. Чтобы оказаться в любой точке музея, нужно кликнуть на него на поэтажном плане. В разделе "Пришествие художника" - текущие временные выставки музея. Зал истории Лувра рассказывает об истории здания, которое раньше было частью оборонительных укреплений, защищавших город от врагов.
Тур по Акрополю (Афины)
Одно из богатейших археологический собраний мира, куда вошли более 3000 знаменитых артефактов Афинского Акрополя в сердце греческой столицы. Экскурсия работает на платформе Google, которая помогает лучшим мировым музеям разрабатывать виртуальные маршруты в проекте Google Arts&Culture. В экскурсию включили 24 экспоната плюс виды на город из окон музея.
Виртуальный визит в Эрмитаж
По количеству посетителей Эрмитаж от Лувра отстает недалеко - несколько лет подряд оба признаются одними из самых популярных музеев мира. В разделе Виртуального тура доступны путешествия не только в Главное здание, но и Главный штаб, зимний дворец Петра I, Дворец Меншикова, Эрмитажный театр, реставрационно-хранительский комплекс и две кладовые - бриллиантовая и золотая.
Виртуальный тур по заповеднику Кижи
Главное достоинство этой экскурсии в том, что она позволяет увидеть те места, куда не водят обычные экскурсии, например, на ветряную мельницу Биканина из деревни Волкостров. "Кижская угадайка", "Дом карельского крестьянина", "Путешествие в Старый город" - виртуальная экскурсия включает не только рассказы о знаменитых памятниках деревянного зодчества, но и природе острова Кижи и ближайшем городе - Петрозаводске, и даже онлайн-кроссворды и онлайн-квесты.
Экскурсия по Сикстинской капелле в Ватикане
Фрескам Сикстинской капеллы, созданным Микеланджело, посвятили отдельный тур, который позволяет детально вглядеться в каждый сантиметр великолепного потолка. В жизни в Сикстинскую капеллу экскурсии очень коротки: посетителей пускают по времени, группы ограничены по количеству людей, время экскурсии тоже ограничено - все для того, чтобы фрески сохранились для потомков. А онлайн-путешествие по времени не ограничено. Можно выбрать функцию самостоятельного обзора или автопилота и узнать немало поражающих воображение фактов: как Микеланджело творил, запрокинув голову наверх, в условиях плохого освещения, не используя эскизов, за четыре года работы заработав артрит, сколиоз и проблемы со зрением.
Виртуальный тур по Национальному музею естественной истории в Вашингтоне
В музее представлены 126 млн образцов растений, животных, ископаемых, минералов, пород, метеоритов, а также археологических и культурных артефактов. Одно из лучших собраний мира предлагает онлайн-экскурсии по постоянным и временным экспозициям и даже тем выставкам, которые уже давно закончились. Экскурсия работает не только на десктопах, но и мобильных устройствах.
Виртуальный тур по ГМИИ им.А.С.Пушкина
Экскурсии по всем зданиям музея (и даже по будущему Музейному кварталу, который пока только строится вокруг здания на Волхонке) плюс виртуальные лекции доступны на официальном сайте музея. Онлайн-экскурсии за дополнительную плату ГМИИ проводит в Zoom - в формате живого общения, с возможностью задать вопрос лектору. Особое внимание стоит обратить на прошедшую в 2019 году выставку "Щукин. Биография коллекции", в которой количество шедевров просто беспрецедентно.
Виртуальная экскурсия по художественному музею Сан-Паулу
Самый известный художественный музей Южной Америки также предлагает онлайн-экскурсию. Всемирное признание ему принесла его коллекция европейского искусства, считающаяся лучшей в Латинской Америке. Например, в коллекции музея - единственный в Южном полушарии Рафаэль - его картина "Воскресение Христово" или "Портрет молодого человека с золотой цепью" Рембрандта ван Рейна, или "Купальщицы на Сене" Эдуарда Мане. Виртуальные туры разработаны для всех разделов музея.
Кстати
Посетить российские музеи можно с помощью приложения "Артефакт", разработанного Министерством культуры РФ. Платформа - это 1400 культурных учреждений, более 700 интерактивных экскурсий, более 3000 подробно описанных экспонатов, а также мультимедиа-гиды по российским музеям и цикл документальных фильмов "Артефакты. Культурный детектив". "Артефактом" можно пользоваться не только дома, но и в музее. Для этого нужно прийти на выставку и наведя на экспонаты телефон, узнать о них все "вкусные" подробности.