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31.12.2021 22:06
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о мире

Текст: Елена Яковлева

Традиционный предновогодний молебен отслужил 31 декабря в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл. Он призвал верующих молиться о мире на всем пространстве исторической Руси и на всей планете.

- Грядущий год, мы надеемся и будем сейчас об этом молиться, должен быть годом мира, сказал патриарх, обратившись к собравшимся на молебен. - Потому что всякое нарушение мира, которое является результатом ожесточения людей, наносит огромный ущерб человеческой жизни. И дай Бог, чтобы на нашей земле и около нашей земли, и вообще, чтобы в мире затухли конфликты, междоусобные брани, различного рода агрессии, стремление одних народов победить другие…

Патриарх напомнил, что в условиях нынешнего развития человеческой цивилизации мир на планете находится в опасности, даже если его нарушение происходит "где-то там далеко".

Он отметил, что верующие всегда молятся о мире, это часть их прошений к Богу.

Фото: THE STATE HERMITAGE MUSEUM
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- Но особенно давайте помолимся в эту предновогоднюю ночь, чтобы Господь миром благословил жизнь нашего народа, нашей страны и, конечно, всей святой Руси и всего рода человеческого, - цитирует патриарха ТАСС.

Благодарить Бога за год минувший и молиться за будущий год, чтобы он стал годом "Божией благости", уже отлаженная традиция Церкви.

- Благость Божия не означает безоблачной, спокойной жизни. Она заключается в том, чтобы человек сохранял веру в сердце, по возможности свое здоровье, чтобы он был окружен любящими людьми. А если говорить в более крупном масштабе, чтобы из человеческое рода не исчезала любовь, милосердие, чтобы люди сохраняли эти важнейшие измерения, характеризующие человека как особое существо, созданное по образу Божию, - цитируют слова патриарха РИА Новости.

Но чтобы новый год стал счастливым, верующим надо трудиться.

- Нужно иметь в виду такой труд, который непременно приносит добро в личную, семейную, государственную жизнь… Без добрых дел и вера мертва, и спасение невозможно, - сказал Предстоятель Русской церкви.

Общество Религия Патриарх Кирилл

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