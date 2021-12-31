Победитель "Голоса" Александр Волкодав из Бишкека получит миллион рублей

В "Голосе"-10, завершившемся на Первом канале поздно вечером в предпоследний день 2021 года, многое было необычным. Впервые прозвучало так много музыки разных стилей: этника, фолк, арии из опер, рок-песни, классическая эстрада, нео-соул, фрагментарно и поп-джаз, а не востребованными остались только рэп и хэви-метал. И впервые роль коллективного наставника взяли на себя телезрители, выбиравшие лучших исполнителей в команде Александра Градского, ушедшего из жизни после старта проекта.

А еще - впервые в финал главного вокального проекта страны попала только одна россиянка - Элина Пан из Норильска. Зато приехало много талантливых молодых артистов из стран СНГ, причем все они отлично знали и золотые хиты советской эстрады, и фолк, и новинки поп и рок-музыки. Причем, по их исполнению было заметно - наши песни они любят и поют уже не в первый раз.

И также, наверное, впервые, уже после первых двух конкурсных песен в финале стало понятно, что победит именно Александр Волкодав из команды Пелагеи. Да, соперники были сильные.

И 26-летний тенор из Казахстана Ернар Садирбаев с высоким, летучим вокалом, легко забиравшийся и в четвертую октаву (причем этот исполнитель стал единственным, к кому на "слепых прослушиваниях" повернулись все четверо наставников) и со своей завидной диафрагмой подолгу мог тянуть любую выигрышную и трудную ноту. О нем Градский, кстати, в начале проекта с иронией заметил: "С тобой не интересно - ты и так любую песню споешь"…

И 35-летний Алишер Каримов, этнический узбек, но тоже из Казахстана, который вначале финала получил фору - спел песню "Как молоды мы были", может, самую известную из репертуара Александра Градского. Причем, режиссеры вывели на экран самого мэтра и его исполнение. Поэтому получился теоретически очень выгодный для конкурсанта "виртуальный дуэт": и любовь, память о Градском - тоже могли добавить любви и высоких оценок зрителей. Но может и зря Алишер согласился, поскольку Александр Борисович его все равно переиграл: в душевности, страсти, сопереживании, драматизме и вокальном мастерстве. Да и всех бы наверное переиграл. Так что расстраиваться не стоило бы.

Победитель, 32-летний Александр Волкодав тоже, кстати, мог оказаться в команде Градского. На "слепых прослушиваниях" к нему повернулись только двое: Пелагея и почти в последний момент Градский. Александр Борисович тогда заметил, что у него есть несколько новых задумок, песен, которые парень вполне мог бы спеть.

Но Волкодав тогда выбрал команду Пелагеи.

И думается, что не зря.

Она помогла ему раскрыться, и показать в финале три совершенно разные песни. Вначале спела с ним "Игру", дуэт, в котором они отменно, на стыке фолка и поп-музыки креативно жонглировали тембрами, настроением, передавая друг другу кураж и задор, настроение. Затем Волкодав исполнил лихую и удалую "Казачью", а третьей выбрал спетую уже сдержанно и мужественно балладу "Луч солнца золотого" из мультфильма "Бременские музыканты".

Александр взял и своим обаянием, искренностью, артистизмом и тем, что все делал очень органично и искренне - на большой сцене говорят про такой образ, продолжение характера человека - "парень из нашего двора". Но при этом и пел он действительно отменно - продемонстрировал завидный диапазон и в верхах и в низах, всегда к месту менял высоту голоса, его громкость, тембр, а, если и переходил на фальцет, то только там где это было нужно по характеру песни - в той же "Игре". В то время как кто-то из соперников злоупотреблял этим вокальным приемом, чтобы просто покрасоваться и добавить песням эффектности…

Кстати

За победу Александр Волкодав, которого после "Голоса" можно уже считать сложившимся артистом, который может быть востребован на отечественной сцене уже хоть завтра, получит возможность записать на отличной студии одну песню. А еще ему вручен чек на один миллион рублей (остальные финалисты получат по 100 тысяч).

Между прочим

Победитель "Голоса"-10 начинал с рок-музыки, потом получил образование в Киргизской национальной консерватории и снова продолжил играть в своей группе. Никого не сравнивая, невольно вспомнишь, что Александр Градский, став успешным рок-музыкантом, тоже отправился получать высшее образование - вначале в ГМПИ имени Гнесиных, а потом и в Московскую консерваторию…

Да, у этого замечательного человека и артиста, памяти которого и был посвящен "Голос"-10, всегда есть чему поучиться.