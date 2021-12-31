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31.12.2021 21:43
Рубрика: Власть

Почти 483 тысячи российских военнослужащих прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

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Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID- 19 вылечили 53 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 46,3 тысячи человек. Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 156,9 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 376 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 689 военных с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. 13 заболевших лечат гражданские медики. Еще 674 человека изолированы на дому.

Сообщается, что один инфицированный коронавирусом находится в тяжелом состоянии. У пяти пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 15 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 182 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся чуть более тысячи человек, 181 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Минобороны РФ
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По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 30,5 тысячи пациентам, из которых более 11,7 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 482 916 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Вакцинация от коронавируса

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