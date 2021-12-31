Посол РФ: Партнерские связи Москвы и Вены активизируются в 2022 году

Партнерские связи между столицами России и Австрии вновь активизируются в следующем, 2022 году. Такое мнение выразил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"В ближайшей повестке дня - и эту тему хотел бы выделить отдельно - активизация наших давних традиционных партнерских связей между столицами наших стран - Москвой и Веной", - заявил посол в интервью агентству РИА Новости.

Глава дипмиссии добавил, что ожидается реализация нескольких совместных проектов и инициатив. "Хотел бы подчеркнуть, что это обоюдный настрой столичных властей", - подчеркнул он.