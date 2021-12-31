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Рубрика: В мире

Посол РФ: Вена против использования "Северного потока-2" для давления на РФ

Текст: Дмитрий Кулемякин

Власти Австрии не поддерживают идею использовать газопровод "Северный поток-2" для оказания давления на Россию в связи с событиями на Украине. Об этом сообщил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Для нас важно, что в Вене рассматривают этот проект, в реализации которого, как известно, активно участвует концерн OMV, в качестве европейского, который не должен и не может использоваться как средство давления на Москву в контексте перспектив внутриукраинского урегулирования", - заявил посол РИА Новости.

Дипломат добавил, что Австрия поддерживает проект газопровода. "Причина понятна - экономическая выгодность и целесообразность", - отметил он.

В мире Европа Австрия Газопровод "Северный поток-2"

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