Посол РФ: Вена против использования "Северного потока-2" для давления на РФ

Власти Австрии не поддерживают идею использовать газопровод "Северный поток-2" для оказания давления на Россию в связи с событиями на Украине. Об этом сообщил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.

"Для нас важно, что в Вене рассматривают этот проект, в реализации которого, как известно, активно участвует концерн OMV, в качестве европейского, который не должен и не может использоваться как средство давления на Москву в контексте перспектив внутриукраинского урегулирования", - заявил посол РИА Новости.

Дипломат добавил, что Австрия поддерживает проект газопровода. "Причина понятна - экономическая выгодность и целесообразность", - отметил он.