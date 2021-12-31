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31.12.2021 10:41
Рубрика: Власть

Правительство поможет регионам в создании школ креативных индустрий

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в государственную программу "Развитие культуры", и со следующего года правительство начнет помогать регионам в создании школ креативных индустрий. В них ученики 5-11 классов смогут получать дополнительное образование и развивать творческие навыки.

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Каждая такая школа ежегодно будет принимать не менее 60 человек. Основными направлениями обучения станут звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Курс длится два года.

Из федерального бюджета на реализацию проекта в 2022 и 2023 годах выделят по 1,6 миллиарда рублей, в 2024 году - 1,75 миллиарда.

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