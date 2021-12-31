Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ

Власти Польши полагают, что Евросоюз несет часть ответственности за рост цен на энергоносители. Такое мнение выразил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Россия ответственна, и Брюссель также ответственен", - заявил он во время выступления на канале TVN24.

Напомним, в середине декабря цена на газ в Европе превысила отметку в 2 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров.

Стабилизировать цены поможет запуск газопровода "Северный поток-2". Голубое топливо, которое пойдет по трубе на основе долгосрочных контрактов, будет для европейских потребителей самым дешевым, подчеркнул постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

А вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что самое позднее, когда будет сертифицирован газопровод - середина следующего года. "Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше", - добавил он.