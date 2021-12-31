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Рубрика: Экономика

Приведет ли рост нагрузки на сети к повышению цен на сотовую связь

Текст: Олег Капранов
После нескольких лет развития существующей инфраструктуры и сервисов на базе сетей LTE телекоммуникационная индустрия оказалась на пороге запуска сетей пятого поколения. 2022 год должен стать во многом определяющим, так как именно сейчас должна быть сформулирована государственная политика по развитию сетей связи. Еще один ключевой фактор - появление (или непоявление) серийного оборудования для сетей 4G и образцов оборудования 5G отечественного производства. Все эти перемены влекут за собой огромные затраты, и операторы связи все чаще говорят о необходимости повышения цен на связь.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Пандемия повысила важность цифровых технологий и стабильного доступа в интернет. Сказалось и повсеместное увеличение объема тяжелого контента, в основном видео в высоком качестве. Как следует из отчета Ericsson Mobility Report, рост мобильного трафика в третьем квартале 2021 года составил 42% к третьему кварталу 2020-го. Операторы связи в основном сумели адаптироваться к возросшей нагрузке во многом за счет тех заделов, что были сделаны ранее.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Однако уже осенью 2021 года появились первые разговоры о риске снижения скорости в сетях мобильного интернета. В частности, одним из первых эту тему поднял гендиректор "Мегафона" Хачатур Помбухчан, который сообщил, что если государство не выделит сотовым операторам новые частоты, то качество связи в России ухудшится меньше чем через десять лет.

Необходимость модернизации сетей связи понимают и в руководстве сотовых операторов, и в правительстве. Однако если операторам связи важно иметь возможность закупать необходимое оборудование соответствующего качества и по рыночным ценам, то для государства принципиальным является факт максимальной локализации производства сетевого оборудования и стимулирование спроса на него через ограничения для операторов по использованию импортного оборудования. В частности, лицензии на частоты для сетей 5G выдаются только при условии использования отечественной техники.

Кроме того, в рамках приоритетных направлений развития экономики операторы связи обязаны обеспечить доступ в интернет для небольших населенных пунктов и вдоль федеральных трасс. А еще одна программа, по организации подключения к интернету социально-значимых объектов (СЗО), была завершена в конце уходящего года, о чем сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В результате, как отмечает управляющий партнер агентства "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов, необходимость высоких затрат на развитие новых проектов и уход с рынка денежных средств, направленных на строительство инфраструктуры для СЗО, приводят к финансовому дефициту. И как следствие, по словам участников рынка, не могут не привести к росту тарифов на связь.

Так, по данным исследования аналитического агентства TelecomDaily, "78% опрошенных компаний на рынке делают вывод, что в 2022 году рост тарифов на услуги связи продолжится. 46% полагают, что рост существенно превысит инфляцию: 32% прогнозируют его в пределах 10-15%, 14% - от 16% и более", - отмечается в исследовании.

Необходимость повышения цен на услуги сотовой связи отмечает и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Нужно повышение цен на услуги для того, чтобы финансировать существующие проекты. Операторы не стремятся кратно повышать цены, но индексировать их хотя бы относительно уровня инфляции они должны. А социальные проекты увеличивают нагрузку на операторов", - отмечает он.

По словам эксперта, в качестве дополнительного негативного фактора в предстоящем году на индустрию окажет серьезное влияние инфляция - как внутренняя, так и внешняя. И поддержка государства может помочь снизить турбулентность.

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В правительстве понимают это и готовят пакет мер поддержки отрасли, которые должны снизить издержки операторов и предотвратить рост цен на связь. По словам вице-премьера Чернышенко, на данный момент пакет предложений уже сформирован и проходит согласование со всеми заинтересованными ведомствами. Что принципиально важно, разработка велась при активном участии операторов связи. В пакете будут как меры финансового характера (налоговый инвестиционный вычет, лизинг отечественного оборудования), так и нормы, снижающие регуляторную нагрузку на операторов связи. Как ожидается, Минцифры представит его на рассмотрение депутатам Госдумы в начале следующего года.

Операторы связи позитивно оценивают предлагаемые изменения, но обращают особое внимание на необходимость более пристального внимания к вопросу выделения частот для сетей 5G, сообщила официальный представитель Tele2 Дарья Колесникова.

"Мы приветствуем меры поддержки телеком-отрасли, которые важны с учетом экспоненциального роста трафика во время пандемии и необходимости направлять дополнительные инвестиции на развитие сети выше запланированных объемов. Мы также считаем необходимым решить частотный вопрос для запуска сетей 5G, что помогло бы разгрузить действующие сети LTE на фоне ускоренных темпов роста дата-трафика", - заявила Колесникова "РГ".

При этом в правительстве особо отмечают, что смысл мер поддержки не в переходе на новые стандарты связи ради самого факта такого перехода, а в решении конкретных социальных проблем, чему новые стандарты и инфраструктура будут способствовать.

"Меры поддержки не зависят от стандартов сотовой связи, а направлены на поддержку операторов, выполняющих социальные функции", - сообщил "РГ" Чернышенко. При этом, по его словам, приоритет будут иметь операторы связи, использующие отечественное оборудование в том числе и для сетей 4G.

"Не исключаю, что в более выигрышной ситуации при получении мер поддержки будут те сотовые операторы, что будут использовать при развитии своей инфраструктуры отечественные базовые станции 4G. Что же касается развития 5G, то по решению государственной комиссии по радиочастотам, частоты для сетей пятого поколения будут выделяться операторам сотовой связи только при условии установки оборудования российского производства", - напомнил вице-премьер.

О том, что все операторы связи несут сегодня большой объем задач социальной направленности, и о фундаментальности оказываемых услуг связи говорят в пресс-службе МТС.

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"Мы реализуем большую программу по развитию инфраструктуры связи, в том числе на социально значимых объектах, или в удаленных регионах, где мы не видим возможности развивать сети с точки зрения коммерческой окупаемости", - сообщили "РГ" в компании.

По словам официального представителя оператора, за время пандемии коренным образом изменилось отношение общества к цифровым сервисам. Удаленная работа и досуг, виртуализация коммуникаций при снижении общей мобильности населения, - все это сегодня находится в зоне ответственности операторов связи.

Достаточно ли тех мер, что анонсированы правительством для поддержки отрасли? Перечисленные меры могут оказаться действенным инструментом, отмечает руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков. Но, по его словам, существуют вопросы помощи государства по подключению к сетям электросвязи, аренды земли и прочие. И об этом в рамках пакета поддержки пока ничего не слышно.

Недостаточную информационную поддержку отмечает аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко.

"Отрасли не хватает заявлений о стратегической важности 5G для России, о всемерной поддержке внедрения данной технологии, о выделении операторам мобильной связи и ШПД частот 3.4-3.8 ГГц и других необходимых операторам частотных диапазонов, об их расчистке в сжатые сроки. Без четкой декларации политики в отношении частот для 5G телеком-отрасль не может развиваться далее, это касается и робких попыток создания отечественного решения 5G, поскольку неясно, под какие, собственно, частоты следует разрабатывать это оборудование", - убежден эксперт.

Развитие инфраструктуры чрезвычайно важно еще и потому, что в 2022 году сохранится тренд на увеличение нагрузки на сети, отмечает Константин Анкилов.

По словам эксперта, ожидается существенное увеличение объемов прокачиваемого трафика, в котором не последнюю роль сыграют m2m-сервисы ("умные устройства") и видеоконтент. Согласно оценкам Кускова, примерно на 25% вырастет рынок онлайн-видео, будут расти рынки облачного хранения данных, видеонаблюдения и видеоаналитики. В частности, по итогам 2022 года в России будет насчитываться порядка 18 млн камер, годом ранее их было порядка 16 млн.

Еще одним символом наступающего года станет вступающий в силу 1 января закон "о приземлении" IT-гигантов, напоминает Кусков. Компаниям будет необходимо открывать офисы в России, чего требует законодательство. По состоянию на 31 декабря, ни один из IT-гигантов пока этого не сделал.

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А по прогнозу Deloitte, в 2022 году затмить перспективы 5G может рывок в развитии стандарта Wi-Fi 6. "За последние два года многие страны активно внедряли новый стандарт связи 5G, однако устройства Wi-Fi 6 незаметно оказались далеко впереди по продажам и, скорее всего, сохранят лидирующие позиции на рынке в ближайшие годы. По прогнозам Deloitte, в 2022 году на рынок поступит больше устройств Wi-Fi 6, чем продуктов 5G (2,5 млрд против 1,5 млрд соответственно)", - говорится в исследовании компании.

В целом 2022 год может стать достаточно оптимистичным, отмечают в "Ростелекоме". По словам вице-президента по стратегии компании Сергея Крылова, негативные проявления пандемии будут отступать, а позитивные импульсы, которые получила цифровизация за это время, никуда не денутся.

"Мы ожидаем что государство и бизнес будут еще активнее, чем в 2021 году, использовать цифровые технологии, а "Ростелеком" как один из лидеров цифровой трансформации страны будет им всецело в этом помогать. Не останется в стороне и рынок B2C - люди все больше времени будут проводить в цифровом пространстве, а значит, наши сервисы и услуги будут необходимы всем и каждому", - сообщил Крылов "РГ".

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