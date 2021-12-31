Путин и Байден начали телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали телефонные переговоры. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Да, начали вовремя", - сказал он. Беседа началась в 23.35 по московскому времени и в 15.35 по Вашингтону, проинформировали в пресс-службе Белого дома.

Как ранее рассказал Песков, лидеры пообщаются без публичной части. Напомним, что разговор проходит по инициативе российской стороны. Как отмечали в Кремле, он необходим перед консультациями по гарантиям безопасности между Москвой и Вашингтоном, которые начнутся в январе.

Это уже второй контакт Путина и Байдена за месяц: 7 декабря лидеры двух стран провели двухчасовой разговор по видеосвязи. Тогда главными темами для обсуждения стали ситуация вокруг Украины, расширение НАТО на восток и необходимость выработки взаимных гарантий безопасности. После этого 15 декабря Москва передала США конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по обеспечению безопасности РФ и непродвижению НАТО на восток.