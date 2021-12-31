Карту фестиваля "Путешествие в Рождество" загрузили в приложение

В приложение "Московский транспорт" загрузили карту локаций фестиваля "Путешествие в Рождество". Как рассказали в пресс-службе организаторов проекта "Московские сезоны", на новой карте собраны все 27 адресов площадок.

В разделе "Путешествие в Рождество" приложения "Московский транспорт" (для этого нужно потянуть наверх нижнюю часть основной карты приложения), видя свое местоположение, легко найти по карте, например, какая площадка в данный момент расположена ближе всего к вам. После этого можно нажать на выбранную точку и узнать, что интересного предлагают гостям этой конкретной локации, точный адрес, где она расположена, а также построить варианты маршрута от того места, где вы сейчас находитесь, до фестивальной площадки, и, конечно, узнать время, которое понадобится на дорогу. Из описаний, которые даются к каждой площадке, можно узнать о стиле, в котором она украшена, и уточнить время работы. Также на карте отмечены площадки, где работают бесплатные катки, и дана информация о времени их работы. Важно только помнить, что катание организовано по сеансам, проход на катки осуществляется по предварительной регистрации, а сделать это можно на сайте "Московские сезоны".

Кстати, подробную программу фестиваля "Путешествие в Рождество" можно посмотреть на сайте.