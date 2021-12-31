Петр Бирюков: Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь праздничная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в столице до утра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города, - отметил Петр Бирюков. - Но в новогоднюю ночь сделаем исключение и продлим работу праздничной подсветки до утра".

Заместитель мэра рассказал, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем.

"Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города, - подчеркнул Петр Бирюков. - Ведь недаром сегодня Москва, согласно международному рейтингу, входит в пятерку самых освещенных городов мира".

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в городской подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии, дают более яркий свет и способны работать при любых погодных условиях.