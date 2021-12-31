Новости

Скворцова: Новую вакцину от COVID-19 зарегистрируют в начале 2022 года 12:22
Оперштаб: В Москве выявлен 2 661 новый случай COVID-19 12:15
Володин поблагодарил россиян за обратную связь и поздравил с Новым годом 12:14
Эксперты: Россия вынесла экономические уроки из распада СССР 11:54
Посол РФ: Партнерские связи Москвы и Вены активизируются в 2022 году 11:51
Лавров: РФ не позволит затянуть дискуссии о гарантиях безопасности 11:44
Карту фестиваля "Путешествие в Рождество" загрузили в приложение 11:38
Петр Бирюков: Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь 11:36
Сборку вертолетов в ритме танца показали на видео 11:35
Глава МИД Венгрии: "Газпром" не нарушал условий поставки газа в Европу 11:14
Южная Корея продлевает ограничительные меры до середины января 11:12
Минобороны: 60 процентами российских спутников управляют военные 11:09
В Ростове офицеры ГИБДД записали новогоднюю песню-поздравление 11:02
Лавров: РФ и Беларусь будут развивать военное сотрудничество 10:50
Правительство поможет регионам в создании школ креативных индустрий 10:41
Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом 10:12
Спрос на живые елки падает третий год подряд 10:00
Посол РФ: Вена против использования "Северного потока-2" для давления на РФ 09:53
Минобороны РФ раскрыло детали испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон" 09:25
Депутат Рады: Россия может разгромить Украину за 10 минут 09:10
Специалист объяснила, сколько раз можно заболеть коронавирусом 09:00
Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ 08:42
Врач назвал редкий и опасный исход сочетания шампанского с таблетками 08:30
Депутат Соломатина: У переболевших коронавирусом может развиться рак 07:45
Лавров рассказал, с какой целью США ограничили выдачу виз россиянам 07:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
31.12.2021 11:36
Рубрика: Общество

Петр Бирюков: Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь

Текст: Ирина Огилько

В новогоднюю ночь праздничная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в столице до утра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Где отдохнуть и заняться спортом в Москве на новогодних праздниках

"Архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города, - отметил Петр Бирюков. - Но в новогоднюю ночь сделаем исключение и продлим работу праздничной подсветки до утра".

Заместитель мэра рассказал, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем.

"Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города, - подчеркнул Петр Бирюков. - Ведь недаром сегодня Москва, согласно международному рейтингу, входит в пятерку самых освещенных городов мира".

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в городской подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии, дают более яркий свет и способны работать при любых погодных условиях.

Где перекроют движение в Москве 31 декабря
В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Путин и Байден договорились, как пройдут переговоры по гарантиям безопасности
Лавров: РФ не позволит затянуть дискуссии о гарантиях безопасности
Посол РФ назвал военное освоение Украины НАТО "экзистенциальной угрозой"
Глава МИД Венгрии: "Газпром" не нарушал условий поставки газа в Европу
В России отменен обязательный техосмотр
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год