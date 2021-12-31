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Текст:   Марина Трубилина 
03:28 31.12.2021

Санкт-Петербург обогнал Москву по официальной цене на жилье

Новые официальные цены квадратного метра жилья утверждены Минстроем. При этом жилье в Москве подорожало не так существенно, как ожидалось.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Минстрой впервые рассчитал официальные цены на жилье по новой методике. Она должна приблизить их к рыночным ценам.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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За первое полугодие 2021 года нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилья в целом по РФ (ее рассчитывают раз в полгода) поднялась лишь на 6,5 тыс. руб., до 55 720 руб. С 2022 года Минстрой повышает ее сразу на 14 тысяч рублей - до 69 261 руб. При этом проектом документа предполагалось повышение до 70 599 руб.

Так же, меньше, чем предполагалось, повысилась официальная цена жилья в Москве. В проекте документа фигурировала цифра в 265,8 тысячи рублей. Однако в окончательном варианте столичное жилье стоит лишь 152 059 рубля за "квадрат". В связи с этим столица потеряла статус города с самым дорогим жильем - в Санкт-Петербурге официальная стоимость кв.м оценивается в 162,9 тысячи рублей (в IV квартале 2021 года было 93,8 тыс.).

В числе самых дорогих регионов также Сахалинская область (116 554 рубля), Приморский край (116 409 тыс.), Подмосковье (108,5 тыс. руб.).

Самый дешевый квадратный метр - в Ингушетии (42 184 рубля) и Оренбургской области (42 370 рублей).

Официальная стоимость кв.м используется для расчета размеров социальных выплат из федерального бюджета на приобретение или строительство жилья различным категориям льготников. Среди них - вынужденные переселенцы, молодые ученые, те, кто выезжает из районов Крайнего Севера, чернобыльцы, переселенцы из аварийного жилья и др.

Фото: iStock
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До сих пор средняя стоимость определялась по специальной методике, с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной стоимости, с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития. При этом ее неоднократно критиковали: разница между нормативной и реальной рыночной ценой доходит до 40%.

Расчеты по новой методике проще и ближе к рынку - в формуле используются только средние цены квадратного метра на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале, по данным Росстата, деленные на два. Норматив стоимости жилья по РФ рассчитывается как средний из цен регионов. Для Дальнего Востока, как и прежде, будет действовать особый порядок расчета: используются цены только на первичном рынке. Если же новостроек в регионе нет, то берется средняя цена на новостройки по федеральному округу.

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