Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом. "Через несколько часов наступит новый год, а прожитый год останется в прошлом. Как всегда, он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни", - говорится на странице мэра в Instagram.

Он также поблагодарил ветеранов, отдавших годы жизни развитию города и страны, а также медработников, которые борются с пандемией коронавируса.

"Сегодня я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за ваше трудолюбие, таланты и терпение. Спасибо ветеранам, которые отдали десятилетия развитию любимого города и страны. Отдельные слова благодарности - врачам и медсестрам, которые по-прежнему находятся на передовой борьбы с ковидом", - отметил градоначальник.