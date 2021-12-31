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31.12.2021 18:57
Рубрика: Экономика

В столичном метро запустили тематический поезд "Посети Кавказ"

Текст: Ирина Огилько

В пятницу на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили поезд о достопримечательностях Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба фонда "ПосетиКавказ".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Пассажиры смогут узнать много полезной информации о туристических проектах и достопримечательностях региона. На сайте visitcaucasus.ru можно выбрать понравившийся маршрут по регионам Северного Кавказа. Путеводители составлены таким образом, чтобы за одно путешествие гости могли посетить как можно больше самых интересных мест региона. Ходит поезд под слоганом "Большое путешествие по Северному Кавказу".

Каждый вагон рассказывает о достопримечательностях регионов Кавказа: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Ставропольского края. Здесь представлены снимки белоснежных вершин Эльбруса, древних башенных комплексов и крепостей.

"Запуск поезда - это способ еще раз напомнить москвичам и гостям столицы о самых лучших местах для отдыха внутри страны. Уверен, что короткая поездка в метро станет началом большого путешествия по Кавказу", - цитирует пресс-служба директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Игоря Храновского. Кстати, поезд будет ежедневно курсировать до июня 2022 года.

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