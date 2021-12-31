Вечером 31 декабря в Москве начнется сильный снег

В последний день уходящего года в столице воздух прогреется до -1 градуса. А в ночь на 1 января в центре потеплеет до нуля градусов. Также прогнозируется сильный снег.

В Метеобюро Москвы и области "РГ" рассказали, что утром 31 декабря столбики термометров не поднимутся выше отметки -7 градусов. Но к полудню потеплеет до -4. По области на 1-2 градуса холоднее.

"К вечеру 31 декабря в черте города уже -2...-1, начнется снег, на дорогах будет скользко, возможно налипание мокрого снега на провода, образование наледи", - говорит главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. По ее словам потепление и сильные осадки связаны с атлантическим циклоном. Усилится и ветер. Согласно прогнозу, 31 декабря выпадет около двух сантиметров снега, а 1 января - еще 3-4 сантиметра.

Кстати, самым теплым 31 декабря было в 1925 году. Тогда воздух прогрелся до +5,1 градуса. А самым холодным этот день выдался в 1978 году, когда воздух остыл до -37,9 градуса.

Что касается первого дня года, то 1 января 1973 года на термометрах было +4,2 градуса. А вот самым морозным этот день был в 1905 году, тогда термометры показали -33,6 градуса.