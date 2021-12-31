Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим праздником.

Губернатор на свой странице в "ВКонтекте" написал, что уходящий 2021-й год стал трудным для врачей, он поблагодарил их за тяжелый труд, помощь и заботу о людях.

"Каждый вспоминает, каким он был, уходящий 2021-й. Как и вся наша жизнь, он был разным: многие скажут, что сложным, для кого-то - очень удачным. И наверное, самым трудным он снова был для наших врачей, которых мы благодарим за заботу о нашем здоровье и за надежду, которую они дарят в самый тяжелый момент", - сообщает Воробьев.

Он отметил, что каждый хочет позитивных перемен, и власти стараются сделать так, чтобы в каждом городе строилось и менялось все то, что больше всего ждут жители: сады, школы, поликлиники, конечно, уютные парки.

"Регион растет, и мы должны успевать с каждым годом делать его комфортнее, - написал он. - Я хочу пожелать вам в Новом году сил, энергии для воплощения самых смелых планов. И, конечно, здоровья, любви и внимания родных и друзей. С праздником, наступающим 2022 годом!"