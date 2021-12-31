За сутки в Москве может выпасть до 10 см снега

Обильный снегопад накроет Москву после 18:00 31 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

"Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки", - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В 21:00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, - сообщает комплекс городского хозяйства. - Цикл работ повторим в 6 утра".

Водителей попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе городских служб.