Директор УК ТОР "Камчатка" освобожден от занимаемой должности

Новости

Пушков: Польша лишится статуса "опоры Запада" при вступлении Украины в НАТО 04:12
Эксперты рассказали, что будет с ценами на газ в 2022 году 04:00
Байден заверил Путина, что США не разместят наступательные вооружения на Украине 02:30
Путин и Байден могут снова пообщаться после 10 января 02:16
Путин и Байден договорились, как пройдут переговоры по гарантиям безопасности 02:08
Байден в беседе с Путиным заявил о нежелании ядерной войны 01:59
В Кремле в целом довольны телефонным разговором с Байденом 01:48
Джабаров: Разговор лидеров РФ и США - сверка часов по гарантиям безопасности 01:35
Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом 00:37
Тренер "Зенита" Оливейра получил российское гражданство 00:05
"Зенит" и УНИКС добились побед в Евролиге 30.12.2021
В Неаполе впервые запретили использование петард на Новый год 30.12.2021
Глава СНБО Украины не видит угроз безопасности страны 30.12.2021
Производителя продукции Gallina Blanca купит корпорация из Непала 30.12.2021
Хоккеисты Мичков и Юров остались в Канаде после отмены МЧМ 30.12.2021
Суды смогут отправлять больных подследственных в психиатрические стационары 30.12.2021
Новый порядок взыскания долгов по квартплате еще раз отложили 30.12.2021
Путин утвердил штрафы для операторов связи за пропуск подменных номеров 30.12.2021
Путин обязал наносить на легкие беспилотники учетные опознавательные знаки 30.12.2021
Президент подписал закон о льготах и выплатах для добровольцев в охране границе 30.12.2021
В России появится госреестр земель сельхозназначения 30.12.2021
Путин подписал закон о запрете на промышленный вылов дельфинов и китов 30.12.2021
Приставы будут автоматически получать информацию о смерти должников 30.12.2021
Путин подписал закон о штрафе и аресте за фальшивые ящики для милостыни 30.12.2021
Путин предоставил гражданство РФ экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси 30.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
31.12.2021 03:56
Рубрика: Власть

Директор УК ТОР "Камчатка" освобожден от занимаемой должности

Текст: Ольга Журман

Решение об освобождении от занимаемой должности директора УК территории опережающего развития "Камчатка" принято по требованию заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина в связи с тем, что управляющей компанией не принято мер к защите прав субъектов бизнеса. Об этом сообщается на сайте Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.

В декабре Дмитрий Демишин провел личный прием резидентов свободного порта Владивосток, в ходе которого были вскрыты упущения и недостатки в организации взаимодействия УК ТОР "Камчатка" с инвесторами, реализующими на территории края инновационные проекты.

Хабаровским учителям вернули 25,5 млн рублей "северных" компенсаций

Так, администрация Олюторского района бездействовала в ответ на обращение предпринимателя из села Тиличики предоставить ему земельный участок для осуществления предпринимательской деятельности. Прокуратура внесла представление главе района, и предпринимателю согласован земельный участок.

Отказы предоставить земельный участок в Петропавловске-Камчатском несколько раз получал резидент свободного порта Владивосток - ООО "Мечта", реализующий проект по организации места общественного питания. После проверки прокуратуры изменен вид разрешенного использования участка и подписанный муниципалитетом договор аренды участка передан предпринимателю.

Генеральный директор ООО "Никас-Строй" - резидент свободного порта Владивосток сообщил о бездействии на протяжении трех месяцев администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. По требованию прокуратуры нарушения закона устранены, издано постановление о выдаче ООО "Никас-Строй" разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.

Также после прокурорского вмешательства ПАО "Камчатскэнерго" произведено подключение хозяйствующего субъекта - ООО "Снежный пик" к системе электроснабжения.

Таким образом, по всем фактам, рассмотренным на личном приеме Дмитрия Демешина, в течение трех недель восстановлены права предпринимателей, нарушения которых имели место на протяжении нескольких лет.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Путин и Байден провели телефонный разговор. Главное
В Кремле назвали полезным телефонный разговор Путина и Байдена
Джабаров: Разговор лидеров РФ и США - сверка часов по гарантиям безопасности
Президент подписал закон о запрете списывать соцвыплаты за долги
Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги