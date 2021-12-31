Директор УК ТОР "Камчатка" освобожден от занимаемой должности

Решение об освобождении от занимаемой должности директора УК территории опережающего развития "Камчатка" принято по требованию заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина в связи с тем, что управляющей компанией не принято мер к защите прав субъектов бизнеса. Об этом сообщается на сайте Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.

В декабре Дмитрий Демишин провел личный прием резидентов свободного порта Владивосток, в ходе которого были вскрыты упущения и недостатки в организации взаимодействия УК ТОР "Камчатка" с инвесторами, реализующими на территории края инновационные проекты.

Так, администрация Олюторского района бездействовала в ответ на обращение предпринимателя из села Тиличики предоставить ему земельный участок для осуществления предпринимательской деятельности. Прокуратура внесла представление главе района, и предпринимателю согласован земельный участок.

Отказы предоставить земельный участок в Петропавловске-Камчатском несколько раз получал резидент свободного порта Владивосток - ООО "Мечта", реализующий проект по организации места общественного питания. После проверки прокуратуры изменен вид разрешенного использования участка и подписанный муниципалитетом договор аренды участка передан предпринимателю.

Генеральный директор ООО "Никас-Строй" - резидент свободного порта Владивосток сообщил о бездействии на протяжении трех месяцев администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. По требованию прокуратуры нарушения закона устранены, издано постановление о выдаче ООО "Никас-Строй" разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.

Также после прокурорского вмешательства ПАО "Камчатскэнерго" произведено подключение хозяйствующего субъекта - ООО "Снежный пик" к системе электроснабжения.

Таким образом, по всем фактам, рассмотренным на личном приеме Дмитрия Демешина, в течение трех недель восстановлены права предпринимателей, нарушения которых имели место на протяжении нескольких лет.